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吳德榮：投票日雨減緩 30日台北低溫探16度

2022/11/24 08:35
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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今晨針對基隆北海岸發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天至26日清晨各地降雨時大時小，投票日（26日）白天降雨減緩；預估30日有較強冷空氣南下，台北低溫約降至攝氏16、17度。

中央氣象局今晨發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至26日清晨鋒面持續影響，台灣中部以北有局部雨，南部亦偶有局部短暫降雨，降雨時大時小，間有空檔；各地因雲多及微弱冷空氣，中部以北濕涼，南台灣氣溫略降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，投票日（26日）白天起鋒面減弱、降雨歇，西半部轉多雲時晴，東半部及大台北東側偶有局部短暫降雨，影響輕微。

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他提到，27日至29日白天鋒面北移，各地轉為多雲時晴，氣溫回升，舒適微熱、早晚涼；29日晚間東北季風南下，北、東轉雨，氣溫遽降。

吳德榮表示，30日較強冷空氣南下，最新歐、美模式模擬顯示，台北氣象站將約降至16、17度左右，離「大陸冷氣團」（台北氣象站達14度以下）的標準，仍有一段不小的差距，但因為是入冬第1波，感受上還是會比較冷。（編輯：戴光育）1111124

#吳德榮
#氣象局
#基隆
吳德榮
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