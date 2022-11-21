紐西蘭最高院裁定18歲才能投票具歧視性 門檻下修有望

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（中央社威靈頓21日綜合外電報導）紐西蘭最高法院今天裁定，18歲才能投票具有歧視性，迫使國會討論是否要將投票門檻下修到16歲。

路透社報導，倡議團體Make It 16提議將投票年齡下修至涵蓋16歲和17歲的青少年，自2020年以來，相關提案一直在各層級法院進行審理。

最高法院裁定，現行的投票年齡不符合紐西蘭的權利法案（Bill of Rights）；這項法案賦予人們在年滿16歲時不受年齡歧視的權利。

這項裁決觸發是否調降最低投票年齡的程序，相關議題必須提交國會討論，並由國會特別委員會進行審查，但這個委員會不會強迫國會更改投票年齡。

Make It 16的聯合負責人提普勒（Caeden Tipler）說：「這締造了歷史。政府和國會不能忽視這樣明確的法律和道德訊息。他們必須讓我們投票。」

Make It 16在網站上寫道，沒有充分理由不讓已能駕車、全職工作和納稅的16歲民眾參與投票。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）說，政府將起草立法將投票年齡下修至16歲，然後提交國會表決。

她說：「我個人支持調降投票年齡，但這不僅僅是我或政府的問題，這種性質的選舉法若有任何改變都需要75%的議員支持。」

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紐西蘭各政黨對這項問題看法不一，綠黨（Green Party）希望立即採取行動將投票年齡降至16歲，但最大反對黨國家黨（National Party）不支持下修投票門檻。

國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）說：「顯然，我們必須在某個地方劃清界線。我們認為把年齡限制設在18歲是恰當的。許多不同的國家都有不同的界線，但就我們的觀點而言，18歲剛剛好。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111121