台日重啟觀光往來 大阪關西機場舉行祝賀活動

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台灣自13日起實施開放入境檢疫「0+7」的措施，台日重啟觀光往來。交通部觀光局大阪辦事處與大阪觀光局等在關西國際機場合辦祝賀儀式。（交通部觀光局大阪辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年10月13日

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）交通部觀光局配合行政院自今天起開放入境檢疫「0+7」的措施，台日重啟觀光往來。觀光局大阪辦事處與大阪觀光局等今天在關西國際機場合辦雙向迎接台日旅客的祝賀儀式。

觀光局大阪辦事處發新聞稿指出，配合行政院宣布自10月13日起開放入境檢疫「0+7」方案，同步自10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待訪台旅遊團體。

隨著日本疫情趨緩、社會經濟活動逐步回溫，為推動國境開放後觀光宣傳並慶祝台日重啟觀光往來，觀光局大阪辦事處與日本公益財團法人大阪觀光局、關西國際機場公司等今天在關西國際機場共同辦理祝賀重啟觀光往來，雙向歡迎台日旅客的儀式。

觀光局駐大阪辦事處主任洪維良、大阪觀光局局長溝畑宏等人出席這場祝賀儀式。飛航關西國際機場與台灣之間航向的航空公司華航、長榮、星宇及虎航等也共同舉辦慶賀儀式並派人出席，機場洋溢喜慶氣氛。

此外，由台灣觀光代言人Oh Bear喔熊組長及關西國際機場的官方吉祥物Sorayan聯手出擊，在關西國際機場贈送今天各航空公司前往台灣及抵達日本的旅客「紀念觀光重啟禮包」，代表台日一同歡送前往台灣的首發團旅客，同時歡迎從台灣抵達關西國際機場的旅客。

觀光局邀請日本主要旅行業者及媒體於今天組成首發踩線團前往台灣，勘察台灣入境觀光現況及參訪6大魅力景區、觀光圈內各景點及飯店旅宿措施等，實地了解台灣對防疫的相關準備及成功經驗、台灣民眾的高度配合及各觀光地區在疫情期間的整備。

洪維良相信台灣將是日本旅客疫後恢復海外旅遊首選的安心、安全旅遊目的地。（編輯：黃自強）1111013

台日邊境管制解除，13日重啟觀光往來。交通部觀光局駐大阪辦事處主任洪維良（左2）、大阪觀光局局長溝畑宏（右3）等人在關西機場出席賀重啟觀光往來儀式。（交通部觀光局大阪辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年10月13日

交通部觀光局駐大阪辦事處、大阪觀光局等13日在關西機場辦賀台日重啟觀光往來儀式。台灣觀光代言人Oh Bear喔熊組長（右1）及關西國際機場吉祥物Sorayan（左1）送往迎來。（交通部觀光局大阪辦事處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年10月13日