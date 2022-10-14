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國門重啟首日出入境2.5萬人次 郵輪指引擬1週內核定

2022/10/14 13:13（10/14 14:02 更新）
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台灣邊境13日鬆綁，入境改為「0+7」，日、韓、泰也大幅解封；上午桃園機場第一航廈報到櫃檯處，民眾開心合影，慶祝久違的出國旅遊。中央社記者趙世勳攝 111年10月13日
台灣邊境13日鬆綁，入境改為「0+7」，日、韓、泰也大幅解封；上午桃園機場第一航廈報到櫃檯處，民眾開心合影，慶祝久違的出國旅遊。中央社記者趙世勳攝 111年10月13日
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（中央社記者溫貴香台北14日電）交通部長王國材今天表示，國門重啟第一天，出入境旅客總計約2.5萬人次比平常多一倍。交通部將力拚重啟郵輪觀光，掛靠港相關指引已經送到中央流行疫情指揮中心，希望一個星期內核定。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢，民進黨立委蔡適應關切國門重啟與郵輪開放議題，並提出4項建議，包括一個月內完成郵輪復航指引；旅展行銷補助倍增；提出外國人來台旅遊補助強化競爭力；泰國、汶萊、菲律賓延長試辦免簽，取消俄羅斯免簽試辦。

蘇貞昌表示，國門開放趕快對外宣傳，趕快免簽、趕快補助相關措施，吸引遊客搭郵輪到基隆。

蔡適應詢問昨天是國境解封第一天入出境的狀況，交通部長王國材表示，昨天入境大概1.5萬人次，出境大概1萬人次，總共2.5萬人次。

對於立委關切重啟郵輪旅遊觀光，王國材表示，掛靠港指引已經送出去，希望一個星期核定，交通部最近與4郵輪、旅行社業者討論溝通，他們都非常期盼迎接郵輪到基隆。（編輯：蘇志宗）1111014

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