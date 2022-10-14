銀行搶解封商機 瞄準海外消費換匯熱潮

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、潘姿羽台北14日電）各國邊境管制陸續解封，重新擁抱觀光客。多家銀行業者看準民眾渴望出國，紛紛推出信用卡購買機票、訂旅館等海外消費回饋方案，也祭出線上換匯優惠。

國泰世華銀行觀察到，自今年第2季起，海外通路簽帳金額就已逐月成長，其中航空購票類別消費更較去年同期高出1.6倍，可以看到隨著疫情趨緩，民眾已迫不及待想要出國。

國泰世華銀行在第4季也特別加碼海外旅遊刷卡優惠，包括機票、海外訂房、出國購物，刷CUBE卡選合適權益方案，並領取海外消費回饋加碼，就可以享有最高6%回饋無上限，領取指定商戶回饋加碼、專屬訂房折扣及全卡海外加碼回饋，優惠最高可達18%。

中國信託商業銀行推出海外消費、住宿、機票及航空哩程等刷卡優惠，像是針對日本、韓國、新加坡及泰國等台灣民眾海外旅遊勝地，到今年底止，在當地實體商店消費刷中國信託LINE Pay信用卡或MUJI無印良品聯名卡，都可享4.5% LINE POINTS或現金回饋。

看好自由行解禁將帶動海外消費，台北富邦銀行祭日韓旅遊刷卡系列優惠，持J卡樂遊日韓可享3.88%回饋無上限，持任一富邦信用卡，在雄獅、易遊網、可樂旅遊等8家旅行社消費滿額送新台幣1500元限量刷卡金；另外，北富銀尊御世界卡海外旅遊可享醫療費用及緊急醫療運送費用、住院津貼、海外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）診斷檢疫津貼等保障。

台新銀行卡友今年底前在Agoda、Hotels.com、Expedia、Booking.com、AsiaYo、Trip.com專屬網頁預訂飯店享最高33%優惠，出入境時在昇恆昌免稅店刷昇恆昌聯名卡消費最高免稅再9折外，滿額可拿最高2500元昇恆昌禮券，海外消費可享滿額最高6%；凡持台新信用卡消費8成旅遊團費、全額機票即贈送旅途保險，例如旅平險最高5000萬元、海外旅遊全程保險最高1000萬元等。

玉山銀行掌握出國旅遊商機，推出外幣一站式服務，包括線上開戶、外幣到價通知、24小時線上換匯、外幣平均成本及無卡提款服務。

其中玉山銀行「24小時線上換匯」服務提供新台幣與外幣間買賣、各種外幣間幣別轉換及行內外幣轉帳，讓顧客隨時可用行動銀行或網路銀行完成數位外匯交易，營業日夜間時段也享有美元3.5分、歐元1.3角等15種外幣優惠。（編輯：潘羿菁）1111014