國境解封 南投喜迎泰國、馬來西亞旅遊團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國門解封，來自泰國首批觀光團客14日行程前往南投縣知名景點日月潭，日月潭國家風景區管理處善盡地主之誼，特別前往水社碼頭歡迎並致贈伴手禮。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社博陽南記者蕭投縣14日電）歷經900多天嚴格防疫規範，台灣國境昨天解封，泰國、馬來西亞旅遊團今天來到南投，分別參訪日月潭、松柏嶺茶文化館等景點，尤其遊客體驗茶葉按摩時，直呼好特別、好舒服。

國門解封，來自泰國首批觀光團客今天行程到南投縣知名景點日月潭，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處盡地主之誼，特別前往水社碼頭歡迎並贈遮陽帽及日月潭紅茶等伴手禮，日管處長簡慶發表示，日月潭擁有壯麗美景，更可搭乘纜車用不一樣的視角俯瞰欣賞。

簡慶發透過新聞稿表示，日管處打造多元旅遊主題、提升軟硬體設施，如今不但有入出境旅遊，限團令也解除，期盼走過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的觀光低潮，透過邊境解封迎來更多國際旅客，為日月潭觀光旅遊創造新一波高潮，歡迎大家來玩。

同時，交通部觀光局安排馬來西亞旅遊業台灣踩線團，今天來到參山國家風景區管理處位於南投縣名間鄉的松柏嶺遊客中心茶文化主題館，深入了解茶產業旅遊，並體驗茶湯蒸臉、茶面膜、茶葉敷眼、古式烤茶等，中午品嚐在地古早味料理，深具特色的遊程獲得讚賞。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，台灣一直是大馬民眾出國旅遊熱點，且現在對小鎮、山脈、自行車輕旅遊感到興趣，參山處近年推出這些特色旅遊，因此成為首選景點；參山處長曹忠猷說，非常榮幸成為踩線團首站，盼茶文化讓遊客認識不一樣台灣。（編輯：孫承武）1111014