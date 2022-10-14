解封雙向挹注 飯店旅遊業進補

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（中央社記者江明晏台北14日電）國境正式解封，跨境旅遊重新熱絡，雙向挹注台灣飯店業與旅遊業，雄獅近半個月進單數超過6000人；台北晶華酒店住房率約有7成、一半為國際旅客，君品酒店外國客的比重也陸續增加。

雄獅今天宣布，即日起至11月10日舉辦線上旅展，推出日韓、歐洲、東南亞、紐澳及美洲出境旅遊商品。雄獅旅遊發言人賴一青表示，自宣布國境解封，已收到許多出境旅遊需求，其中不乏大型企業員工旅遊，近半個月進單數超過6000人，本週進單數更為上週2倍。

賴一青說，其中8成旅客希望能於明年1月底前出遊，旅遊目的地以歐洲居冠，尤其過年期間歐洲團體旅遊銷售已達8成；其次為日本，北海道、東京、大阪為熱門城市；排名第3為東南亞地區，因具獨特美食文化，且團費漲幅相對較低，以曼谷為例，較疫情前僅漲約2000至3000元，受消費者青睞，也吸引企業獎勵旅遊客戶詢問，近一週來包團已成交近500人次。

賴一青補充，受到疫情影響，許多海外旅遊資訊尚待更新，自由行便利度不如以往，由於雄獅具海外分公司優勢，包含日本、泰國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭等地，能第一手掌握各國旅遊現況、最新景點及防疫政策，必要時也能立即給予協助。

解封後，國內飯店業者住房率也受惠海外觀光客挹注，晶華酒店指出，10月中下旬，台北晶華酒店的住房率約有7成，其中國際旅客就占一半，11月及12月住房率預估可以超過8成，其中國際旅客約可達飯店旅客的7成。

晶華進一步說，11月下旬開始，也將增加許多來台旅遊觀光的自由行旅客以及團客，如獎勵旅遊團與參訪團。

雲品表示，旗下位於台北的君品酒店自入境防疫政策鬆綁後，10月與11月住房率持平，但外國客的比重陸續增加，對於客群的結構將有緩步調整的空間。（編輯：楊蘭軒）1111014