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國境解封觀光旅宿缺工 許銘春：專案協助業者

2022/10/17 09:25
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（中央社記者張雄風台北17日電）國境於13日解封，為因應觀光旅宿業的人力需求，勞動部長許銘春今天表示，已啟動專案計畫，會聯繫業者，只要北部、中南東部職缺薪資逾新台幣3萬及2.8萬元，就納入服務範圍。

台灣13日起入境人員採0+7新制、免居家檢疫，等同宣告國境正式解封，觀光產業也希望可以迎來復甦商機。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。有關觀光旅宿業缺工的問題，勞動部長許銘春會前接受媒體聯訪時表示，今年5月就已經開始協助業者，一開始回報缺工人數約3900人，後來2次調降需求人數，最後確定需求是692人。

許銘春說，5月已推薦逾2000人、最後媒合成功683人，媒合率逾9成；隨著邊境解封後的人力需求，勞動部已經啟動為期3個月的專案計畫。

許銘春指出，勞動部會聯繫業者，交通部也會針對業者所需人才的工作內容、薪資條件去了解需求；透過公立機構的人才庫會積極協助，求才及求職者的工作媒合。

勞動部勞動力發展署日前發布「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，將由交通部彙整業者明確人力需求送發展署，後續透過各公立就業服務機構及台灣就業通網站建置觀光產業專區，協助揭露徵才資訊及推介媒合各式求職民眾。

發展署也提到，觀光業者所提出的職缺薪資，只要在北部地區達3萬元以上、中南東部地區達2.8萬元以上者，都會納入專案求才服務範圍。（編輯：張銘坤）1111017

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