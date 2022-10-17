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無薪假增1719人 旅行社占1195人

2022/10/17 11:32
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（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，共有1萬5055人休無薪假，較上期增加1719人，其中有1195人是小型旅行社接續實施，主因仍在觀望市場回溫；另外製造業也增加208人。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2310家，實施人數1萬5055人；較11日公布實施家數計2042家，實施人數1萬3336人，本次家數增加268家，人數增加1719人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本次人數較前一次回升，其中有179家、1195人是來自於支援服務業（旅行社），主要都是9月停止實施後、10月接續通報，到本期納入統計。

王金蓉指出，雖然主要人數是來自於旅行社，但都是小型業者，主要是目前市場需求還在升溫階段，大型的業者已經先恢復提出行程規劃，但13日邊境解封至今未滿1週，需求還未大量浮現，因此小型業者仍維持實施。

王金蓉提到，相信消費者在國境解封後也會有出國的計畫，但假期安排、行程比較也都會再花一點時間；目前觀察旅行社的情況，雖然這期有部分回流，但應該仍是往正面的方向走。

另外，王金蓉說，在製造業實施208人，其中有1家金屬機電工業的工具機業者就占100多人，經了解是國外訂單減少，因此實施短期減班休息，1個月增加2至4天；相關資訊也請經濟部再去了解產業需求。

王金蓉表示，另外在批發及零售業略增88人、運輸及倉儲業略增85人、住宿及餐飲業增81人，主要都是小型的業者，也都是接續實施。（編輯：陳清芳）1111017

王金蓉
無薪假1.9萬人 2製造業因訂單減少申請實施
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