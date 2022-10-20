國門解封 泰國市場觀光局力推美食文化之旅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣國門解封，觀光客躍躍欲試，台灣觀光局駐泰國辦事處20日邀請泰國媒體和旅行業者參加說明會，推廣美食、文化和樂活之旅。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年10月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）台灣國門解封，觀光客躍躍欲試，台灣觀光局今天邀請泰國媒體和旅行業者參加說明會，推廣美食、文化和樂活之旅，盼泰國赴台旅客明年恢復疫情前的水準50%，到2024年恢復到100%。

台灣從10月13日起實施入境免隔離，13日凌晨0時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

觀光局駐泰國辦事處今天舉行記者會和業者說明會，向泰國媒體和旅行業者說明最新入境措施以及各種旅行優惠。

駐泰代表莊碩漢出席記者會時表示，2019年也就是爆發疫情前有約41萬3000名泰國旅客赴台灣旅遊，疫情後台灣將向泰國人推動美食、文化和樂活之旅，為旅行業和旅客共創雙贏局面。

觀光局駐泰國辦事處主任陳憶婷解釋，台灣的美食不只小吃，還有米其林美食，因此他們將向泰國旅客推薦米其林美食；文化的部分則會包裝不同的廟宇主題，例如到霞海城隍廟拜月老，到日月潭文武廟拜關公，到大甲媽祖廟祈求健康平安；樂活的部分將推廣阿里山櫻花季或陽明山海芋季等自然景點以及全台16條自行車道。

陳憶婷表示，到年底陸續有旅行團成團，企業獎勵團的詢問度也很高，台泰航線隨著台灣開放觀光團出入境後加速復甦，目前平均每週約有48個班機從曼谷直飛台灣，接下來幾個月還會有更多航空公司與航線加入服務。

陳憶婷指出，疫情爆發前的2019年泰國赴台旅客為41萬3000人，今年的目標定在2萬2000人，明年希望可以恢復50%，到2024年可以恢復疫情前的水準。（編輯：黃自強）1111020