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邊境解封 年底至明年初逾10家外籍航空復飛台灣

2022/10/17 10:56
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣邊境已解封，航空公司陸續增班，民航局長林國顯今天在立法院表示，今年底至明年初，還有超過10家外籍航空公司將復飛台灣。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「疫後機場營運發展策略及航空運量、國際航點開放評估」、「我國疫後觀光產業復甦、相關產業振興及永續觀光發展規劃」。

林國顯說，統計至今年底，各航空公司已規劃每週飛航1107班，較10月份增班約8成，並達民國108年約4成航班數，其中日本因大幅放寬COVID-19入境檢疫規定，且為國人喜愛的旅遊地點，以日本航線增幅最大，由每週104班增至312班；東南亞次之，由每週248班增至383班；其餘航線也持續增班。

雖然10月13日起，中央流行疫情指揮中心核准入境台灣的人數每週為15萬人次，但林國顯說，上週才約6萬人，這週可能僅5萬多人，因日本部分機場人力不足，航空公司實施減併班。

林國顯提到，澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11至12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司，也表達有望於年底或明年初復飛台灣。

另國籍航空復飛或新闢國外航點，包含金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇、長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭。

觀光局也有多項獎勵送客措施，加速國際市場復甦及成長，包括：境外獎勵旅遊來台、境外旅客包機來台獎助、境外學生來台教育旅行補助、旅客來台空海聯營獎助等。（編輯：張雅淨）1111017

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