國門解封 王必勝視察動線及快篩發放準備狀況

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左1）13日凌晨到桃機了解準備狀況表示，先前曾到機場視察過，桃園國際機場公司跟疾管署北區管制中心也一直討論，快篩試劑的發放地點設置，13日凌晨來看看解封準備，動線的安排應該沒有問題，一些細節的部份會再進行整理。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年10月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）台灣國門今天解封，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也在凌晨，到桃園國際機場視察準備狀況，王必勝說，動線安排應無問題， 部分細節會再進行整理，相信一切都會很順利。

台灣從今天凌晨零時（航班表定抵台時間）起，入境人員免除居家檢疫，改為「0+7」，進行「7天自主防疫」，試行每週入境總人數為15萬人次為原則。

王必勝也在凌晨到桃機了解準備狀況，他接受媒體聯訪表示，先前曾到機場視察過，桃機公司跟疾管署北區管制中心也一直討論，快篩試劑的發放地點設置，今天來看看解封準備，動線的安排應該沒有問題，一些細節的部份會再進行整理，相信一切都會很順利。

對於記者詢問，部分航空公司針對機組人員的檢疫規定似乎與指揮中心日前的指示有落差，王必勝說，指揮中心只有一個規定一個指引，就是希望相關人員到了自己居住處所或旅館後做一次快篩，接下來如果要外出的時候，必須要有兩天之內的陰性篩檢結果，若有症狀時也要快篩，指揮中心的指引就是這樣子。

王必勝指出，至於個別的企業要再加強管理，只要是在合理的範圍之內，那就由企業自主，如果員工有意見可以跟公司反應，需要指揮中心的意見或見解，也可以跟指揮中心討論。

桃機公司表示，13日零時起將配合調整相關措施，包括取消健康憑證審查、撤除分流動線及指標、取消入境旅客用餐及購物限制、開放淋浴間、戶外吸菸室等公共服務設施，以及開放無症狀入境旅客得搭乘大眾運輸工具。

桃機公司指出，12日的末班機離開後，各單位就立即進場，將過去為了防疫所做設施等進行整理，13日凌晨恢復疫情前狀態。(編輯：陳正健）1111013