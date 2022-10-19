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韓國11月起恢復台灣旅客免簽入境

2022/10/19 12:08（10/19 12:29 更新）
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韓國當局宣布，就已恢復韓國旅客免簽入境的台灣、日本、澳門等8個地區，11月1日起將重新開放旅客免簽入境韓國。圖為韓國仁川機場。（路透社）
韓國當局宣布，就已恢復韓國旅客免簽入境的台灣、日本、澳門等8個地區，11月1日起將重新開放旅客免簽入境韓國。圖為韓國仁川機場。（路透社）
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（中央社台北19日電）韓國當局今天宣布，就已恢復韓國旅客免簽入境的台灣、日本、澳門等8個地區，11月1日起將重新開放旅客免簽入境韓國。

韓國中央防疫對策本部今天例行記者會表示，接到法務部重新開放免簽入境的報告後，與相關單位討論做出上述決定。

適用範圍包括台灣、日本、澳門，以及索羅門群島、吉里巴斯（Kiribati）、密克羅尼西亞（Micronesia）、薩摩亞（Samoa）、東加王國（Tonga）等5個太平洋島國。

受COVID-19疫情影響，韓國當局基於相互主義，去年4月起暫停對台灣、日本等91個中止韓國旅客免簽入境地區的相同待遇，之後隨疫情趨緩，大部分地區都恢復免簽入境措施。

台灣、日本、澳門因仍有邊境管制，韓國當局至今年8月起才因觀光活動需求，給予至10月31日為止的暫時性免簽入境許可。

隨著日本、台灣陸續宣布解封，韓國旅客因疫情中止的免簽入境待遇已全面恢復，韓國當局也隨之決定恢復來自這些地區旅客的同等待遇。

台韓在疫情前每週直飛航班超過500班次，互為第3大觀光客來源國，疫情爆發前的2019年，韓國訪台超過124萬人次，雙邊互訪超過245萬人次，雙邊恢復免簽入境待遇後，可望續創新高。（編輯：韋樞）1111019

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