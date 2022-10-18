兩週湧6萬人搶辦護照 領務局籲多用網路填表預約

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）邊境解封引爆出國潮，民眾申辦護照量大增，外交部領務局今天表示，9月護照單月申請量超過7萬件，10月截至14日止，已收件近6萬件，創疫情爆發以來新高峰。

針對申辦護照的排隊人潮引起媒體與立委關注，領務局表示，已增開收件服務櫃檯，並派員引導疏導人潮，呼籲民眾多使用「個人申辦護照網路填表及預約系統」，可預先上網填表、上傳數位照片，及預約送件日期、時段，減少臨櫃等待時間。

外交部領務局發布新聞稿指出，根據統計，COVID-19疫情爆發前，民國108年全年護照收件量約174萬件，但疫情爆發後，109年隨即下降至約31.6萬件，110年更僅有23.3萬件。

領務局指出，自政府宣布鬆綁邊境管制後，今年至9月底止，收件量已達38.6萬件，領務局呼籲民眾多利用「個人申辦護照網路填表及預約系統」，但首次申辦仍須親自辦理，民眾也可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件，以縮短等待時間。

領務局提醒民眾，換發護照如果不能親自辦理，也可委託親屬、同事、同學，或符合資格的旅行社協助代為送件申辦。如果民眾近期沒有出國規劃，可在未來有確切的出國行程後，再提前使用網路預約申辦護照的日期及時段，以節省寶貴時間。

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