布林肯：若台海爆發危機 對全世界都是壞事

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國國務卿布林肯今天受訪表示，中國對台灣變得更具侵略性，此區域海上貿易占每日貿易總額50%，多數手機晶片也是台製，若台海爆發危機，對全世界都是壞事，因此必須維繫安全。

布林肯（Antony Blinken）27日至28日訪問加拿大，今天接受蒙特婁（Montreal）當地媒體專訪時談到台海情勢。

被問及中國可能奪取台灣一事是否使他憂心，布林肯表示，此事確實讓人憂心，中國目前在國內行徑變得更壓迫，在國外則變得更具侵略性，包括對台灣。

布林肯指出，過去50年來台灣是個成功故事，包括美中之間，因為所有事都是和平解決，但中國現在卻對台灣越來越具侵略性。

他說，此區域海上貿易占每日貿易總額50%，多數手機及用品內的晶片也是在台灣製造，「若那裡（台海）發生危機，對全世界來說都是壞事，所以我們必須維繫安全，以和平方式處理問題」。

自中共20大以來，布林肯多次對台海局勢發出警告；他指出，北京不能再接受現狀，決心在更快的時間內實現統一台灣。（編輯：徐睿承）1111029