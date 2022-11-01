美學者：北京為戰略目標促統 台海衝突風險增加

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紐約哥倫比亞大學教授柯慶生（左）10月31日說，台灣對兩岸統一興趣缺缺，北京很可能脅迫、動武，美中在台海爆發衝突的風險增加，令人憂心。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年11月1日

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國學者柯慶生今天說，中共20大報告顯示實現統一與中華民族偉大復興掛鉤，但台灣對統一興趣缺缺，北京很可能脅迫、動武，美中在台海爆發衝突的風險增加，令人憂心。

不過，柯慶生（Thomas Christensen）認為中國軍方並非全是鷹派，因為有實戰經驗者深知打仗有多棘手。談到曾任中共解放軍東部戰區司令員的何衛東升任中央軍事委員會副主席，柯慶生說，外界解讀這項安排是為台海衝突預做準備，但何衛東可能清楚共軍面臨哪些挑戰，向上級傳達「這可能行不通」時更具說服力。

紐約哥倫比亞大學東亞研究所31日舉辦研討會，由哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）主持，邀請曾在美國國務院任職、現任哥大國際關係教授的柯慶生及多名中國學者討論10月稍早舉行的中共第20次全國代表大會。

中共20大報告中，過去強調的和平發展、戰略機遇期被淡化，表述變成中國「發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，頗受華府政策圈重視。

柯慶生提醒外界不要反應過度。他說，中國提戰略機遇期時，沒有人說「一切沒事，台海、南海不可能爆發衝突」；中國一旦不提，大家反而說「老天爺，他們刪除戰略機遇期」。和平發展等中共原本想讓外界安心、卻往往沒達到效果的詞彙也是如此。

至於中國國務委員兼外交部長王毅晉升中共中央政治局委員，曾與他交手的柯慶生稱為「好消息」，並形容王毅「很有才華、經驗老到、非常聰明」。但他說，這不代表王毅在外交政策方面有很多獨立權威。

在美國將中國定位成戰略競爭對手的情況下，柯慶生提到中共20大報告使用「鬥爭」字眼較上屆增加約兩倍，「非常有毛澤東風格」。

對台事務方面，哥大高級訪問學者孫哲表示，中共20大報告反映的高層設計是實現兩岸統一，底層思維是反對外部勢力干涉，北京對台工作存有制度約束，政策沒有太大變化。

他說，從中共總書記習近平近期談話可見，北京對台工作仍強調融合發展、兩岸一家親、心靈契合，側重「三中一青」（中小企業、中低階層、中南部民眾及青年），困境在於台灣人民不買帳，這是北京推動兩岸統一最大挑戰。

中共新一屆領導班子清一色是習近平人馬，外界普遍視為習近平掌權10年破例連任後進一步鞏固權力。

哥大政治學系助理教授蔣俊彥說，中共新一屆領導班子具內閣風格，內部有高度信任。其他政治局常務委員有習近平當靠山，面對挑戰時可能覺得獲充分授權，更能施展手腳。

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哥大巴納德學院（Barnard College）政治學教授呂曉波表示，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）動態清零政策的退場策略十分關鍵，由於疫情未平，中共執政表現面臨愈來愈多挑戰，可能加強控制、延續中央與地方切割的策略，維護攸關政權穩定的合法性。

在哥大任教的經濟學家魏尚進說，中共體制高度集權，好處是方向確立時可迅速調動資源。但方向一旦錯誤，修正路線就會緩慢且困難，這充分展現在COVID-19防疫政策對經濟的影響上。（編輯：高照芬）1111101