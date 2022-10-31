學者：未來10年 中國需因應來自美國更大壓力

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復旦大學國際問題研究院研究員、中國論壇專家趙明昊表示，當前美國在中美之爭日益展現志在必得的力道。（中央社製圖）

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（中央社台北31日電）復旦大學國際問題研究院研究員、中國論壇專家趙明昊表示，當前美國在中美之爭日益展現志在必得的力道，未來「決定性10年」來自美國的壓力勢必更強，中國需準備因應。

美國日前發布總統拜登（Joe Biden）就任以來首份「國家安全戰略」（National Security Strategy）報告。

趙明昊17日在「中美聚焦」（China & US Focus）網站發表分析文章指出，這份報告點名中國是美國面對的「最嚴重的地緣政治挑戰」，並稱中國是唯一既有意願也有能力重塑國際秩序的競爭者。

趙明昊說，報告指出，拜登政府聲稱，未來10年是美國與中國進行較量的「決定性10年」，美國對中國戰略的總目標就是「競而勝之」（out-compete）。

他表示，拜登替這份報告撰寫的前言指出，世界正處於「拐點」時刻，民主依然管用，美國能夠贏得21世紀的這場競爭，最好別賭美國輸。

趙明昊表示，顯然美國在中美之爭問題上越來越有一股志在必得的勁頭，中國需做好在「決定性10年」因應更大美國壓力的準備。

此外，根據這份報告，拜登政府計劃從多方面與中國一較高下，包括加快實施美國的現代產業戰略，藉由戰略性公共投資擴大針對中國的經濟和技術優勢，並強化美國在晶片等產業的供應鏈安全。

同時務必要鞏固美國在先進計算、生物製造、人工智能、清潔能源等方面，切實維護「技術領導地位」。

其次拜登政府力主加強重塑全球化，改造國際機制，在技術、網路安全、貿易等領域確立美國主導的新規則，像是推動「印太經濟框架」等，以因應中國這類「非市場行為體」帶來的挑戰。

有鑑於俄烏戰爭，拜登政府主張增進歐洲和印太兩個區域的聯動，希望歐洲的盟友能夠在印太地區發揮更大作用，同時推動日本、韓國、澳洲、印度等印太盟友與歐盟、英國展開更深入合作，共同應對來自中國的競爭。

報告特別指出，美國試圖構建的「大陣營」不僅包括政府力量，也注重吸納企業、媒體、公民社會組織等民間力量，形成「公共部門－民間部門聯盟」。

針對中國在中東、非洲、拉美等地區影響力日增，並體認多國不滿民主對抗威權的兩分法，甚至阻礙競贏中國建構的國際陣營，拜登政府將靈活施策，妥善回應發展中國家和「非民主國家」需求。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111031