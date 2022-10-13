美國安戰略點名中俄為首要挑戰 未來10年是關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

拜登政府12日發布任內首份國安戰略，點名中俄為首要挑戰。白宮國安顧問蘇利文表示，未來10年是關鍵，將形塑美中競爭規則，也將決定世界能否有效因應氣候變遷等全球挑戰。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）美國總統拜登政府今天發布國安戰略，點名中俄為首要挑戰。白宮國安顧問蘇利文表示，未來10年是關鍵，將形塑美中競爭規則，也將決定世界能否有效因應氣候變遷等全球挑戰。

拜登政府今天發布任內首份國家安全戰略，列出3大全球優先目標。首先是在與中國的競爭中脫穎而出並抑制俄羅斯，其次是在氣候與能源安全、疫情、糧食、武器控制與非核擴散、恐怖主義等共同挑戰尋求合作，同時在科技、網路與經貿領域形塑規範。

新戰略花一整段篇幅談論台海局勢，強調維護台海和平穩定對區域、全球安全與繁榮至關重要，是國際社會關注焦點，也是美國長期利益所在；戰略也重申美國堅守「台灣關係法」承諾，支持台灣自我防衛，也會維持抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫等行動的能力。

報告發布2小時後，蘇利文（Jake Sullivan）前往喬治城大學，出席該校與華府智庫新美國安全中心（CNAS）舉辦的活動發表演說，進一步說明這份新的戰略。

蘇利文表示，世界再次處於轉捩點，進入決定性10年的初期；這段時間將決定美中競爭規則樣態，因應氣候變遷等共同挑戰的機會之窗也將大幅縮小，即使挑戰強度升高，「所以我們必須把握時間」。

蘇利文指出，目前世界面臨兩大戰略挑戰。第一是主要強權間的地緣政治競爭，這將形塑未來世界樣貌，第二是跨國挑戰的規模及惡化速度，這些挑戰不分國界，也不管意識形態，包括氣候變遷、糧食不安全、能源轉型及傳染性疾病等。

拜登政府12日發布任內首份國安戰略，白宮國安顧問蘇利文（右）當天下午前往喬治城大學就戰略發表演說及接受提問。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日

在強權競爭方面，他首先點名中國，指北京在國內外的武斷行徑，在經濟、政治、安全及科技領域與西方競爭上推進其「不自由願景」。他憂心表示，中國是唯一有意圖且越來越有能力重塑國際秩序的美國競爭對手。

蘇利文說，中國是美國最重要的地緣政治挑戰，美中競爭雖主要在印太區域，但也逐漸全球化。面對中國挑戰，美國將採取「投資」、「聯合」及「競爭」3大策略，亦即投資自身實力、聯合盟友夥伴，以及以負責任方式與之競爭，並捍衛自身及盟友利益。

但蘇利文表示，美國會在可行領域與中國建設性往來，「這不是給誰恩惠，亦不是原則交換，而是齊力解決共同問題是世界對負責任強權的期待」。他也強調，美國對中國是尋求競爭，而非衝突，亦不尋求冷戰。

至於最新國安戰略報告為何不用「中國」（China），而是改用「中華人民共和國」（PRC）稱呼北京，蘇利文說，美國是與中國政府競爭，而非中國人民，針對的是北京當局的政策與戰略。

他表示，拜登政府希望在名稱上謹慎做出區別，才不會讓美中競爭變成是「美國人對上中國人」。（編輯：陳正健）1111013