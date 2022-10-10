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美國若在台打造武器庫 分析：儲備高效可攜軍武

2022/10/10 12:06（10/10 13:22 更新）
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美國「紐約時報」近日報導，防共軍犯台美國擬在台儲備大批軍武。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
美國「紐約時報」近日報導，防共軍犯台美國擬在台儲備大批軍武。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社台北10日電）美國「紐約時報」近日報導，防共軍犯台美國擬在台儲備大批軍武，學者專家分析，此舉有助台灣頂住一旦解放軍犯台的攻勢，並說經俄烏戰爭取得的經驗，可望儲備可攜式且高效的武器。

紐時（The New York Times）5日引述現任和前任官員報導，由共軍近期對台演習可知，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或他國介入，而美方研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大武器庫存。

報導說，由於美國持續運送輕便但有效精準打擊的武器，協助烏克蘭抵禦武力更強大的俄軍來犯，凸顯武器庫存的重要性。

香港「南華早報」（SCMP）9日報導，台灣國際戰略學會理事長王崑義說，若美國在台灣打造龐大軍武庫存，可能儲備較輕便且可攜式武器，像是經由俄烏戰爭驗證成效顯著的標槍（Javelin）與刺針（Stinger）飛彈。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，在台的武器庫存可說是後勤保障的資產，若美軍來台馳援，可立即從庫存取出武器，無需等待數週才能把軍備運上船。

他說，美國在其他地區包括日本與歐洲等也建置武器庫存，而且支持台灣比照辦理的聲浪日益高漲，並說若干美國國會議員於「2019年度財政年度國防授權法」（NDAA FY2019）即已提議。

蘇紫雲指出，由於解放軍對台威脅益增，以及藉由俄烏戰爭獲取的經驗，越來越多美國政界人士與學者支持在台建置武器庫的想法，如此有助於降低台灣仰賴經海路運補軍事等其他重要物資。

運送武器至烏克蘭，美軍可動用在其他國家如波蘭、比利時、荷蘭與德國的武器儲備。

也有學者專家提醒，美國有意在台灣建置龐大的武器庫，諸多問題還有待台美雙方克服，像是選址，誰是這批軍武的主要使用者，以及誰該負責維護等。

國家政策研究基金會副研究員揭仲則分析，不同於烏克蘭，台灣並未與他國接壤，如何突破中國封鎖的更顯棘手，因此一旦解放軍犯台，他國馳援前，大批武器庫存固然有助於台灣挺住。

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不過他另指出，此舉造成的風險在於，龐大的軍武庫存可能觸怒北京，以致對岸提前犯台的時間表，而其他有待三思的因素包括，這批裝備是給國軍或美軍？儲備的規模？由誰來維護？

揭仲說，若在台儲備的軍武由美軍使用，將衍生嚴重的政治效應，意味著台灣被視為美國官方的盟友，這是北京無法容忍的，但若由台灣使用，則需視軍方是否能夠培訓足夠的員額操作這批武器。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111010

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