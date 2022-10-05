紐時：防共軍犯台 美計劃將台灣變成龐大武器庫

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國總統拜登上月表態中國若犯台將出兵協防，但紐時引述官員指出，就算華府決定派兵，也得讓台灣變成具備充足武器、能抵禦共軍的「豪豬」，美方正加緊努力在台儲備大量武器。

「紐約時報」（The New York Times）今天刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文引述現任和前任官員指出，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。

但把台灣打造成武器庫的行動面臨挑戰。美國及其盟邦優先運送武器至烏克蘭，正在消耗自身庫存，而且武器製造商若無穩定的長期訂單流，不會願意開設新的產線。目前也不清楚若美國加速運送武器給台灣，中國將作何反應。

紐時指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭，早在共軍8月以美國眾議院議長 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）訪台為由實施軍演前，美台官員已更密切檢視中國犯台可能，且由於台灣缺乏鄰國的陸路運輸管道，美國補給台灣無法像烏克蘭那般容易，因此官員表示，當前目標是確保台灣在援助抵達前，有充足的武器自衛。

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）研究員史托克斯（Jacob Stokes）說：「在台儲備（武器）是非常積極討論的一項重點。而且假設有了庫存，又該如何強化和分散，好讓中國的飛彈無法摧毀？」

史托克斯表示，美台必須拉長台灣能自行抵禦的時間，以避免中國輕易實現「既成事實」戰略，亦即在美國抵達前中國即戰勝。

美國官員日益強調，台灣需要能對中國軍機和軍艦產生致命傷、還能躲過攻擊的較小型機動武器，亦即所謂不對稱作戰的核心概念。為使台灣變成充滿武器、使攻擊代價高昂的「豪豬」，美國官員嘗試要台灣多訂這類武器，少訂M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）等常規地面作戰系統。

今年3月起，五角大廈與國務院官員也常跟美國軍火公司提及相關議題，國防部官員羅耶爾（Jedidiah Royal）本週也在美台國防工業會議上說，五角大廈將協助台灣打造「抵禦傳統強敵侵略的島嶼防禦」系統。

拜登政府上月2日已批准任內第6個對台軍售方案，價值約11億美元，內含60枚岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

圖為美軍響尾蛇飛彈掛載上機。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）

前國務院官員蒂姆比（James Timbie）與退役海軍上將埃利斯（James O. Ellis Jr.）最近也撰文表示，台灣需要大量小型武器來進行分散式防禦，近期台灣向美國採購的一些武器，如魚叉和刺針（Stinger）飛彈都符合目的。台灣也在自行製造威懾性武器，如佈雷艇、防空飛彈系統、反艦巡弋飛彈等。

蒂姆比與埃利斯表示，中國可能在攻擊之初就輕易摧毀「昂貴又高調的常規系統」，雖說F-16戰機等常規系統可用於制衡中國機艦在「灰色地帶」的海空域活動，台灣仍須把資源移作他用。他們也寫道，要「有效防禦台灣」，需要儲備彈藥、燃料與其他補給，以及能源和糧食的戰略儲備。

台灣政府官員則表示，他們承認儲備較小型武器的必要性，但從下訂到出貨有顯著時間差。

一些美國議員已呼籲更快速、堅定地運送武器給台灣。一些資深參議員還試圖推動「 台灣政策法案 台灣政策法案內容 軍備移轉上以「主要非北約盟友」同等方式對待台灣

駐美代表處更名列入「國會意見」建議性表達

可展現主權象徵，包括中華民國國旗

未來4年提供45億美金無償軍援，加碼第5年20億美元，提升台灣防衛能力

建立美台軍事合作訓練機制

對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議未處理台灣代表權問題

嚇阻中國侵略的制裁行動，點名制裁高階官員及軍事將領等

呼籲台美洽簽雙邊自由貿易協定，讓台灣參與「印太經濟架構」 *法案將送交參院全院審理，須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效 看更多 關閉 」（Taiwan Policy Act），以在未來4年間提供台灣65億美元的安全援助。但北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）受訪時指出，武器製造商希望看到訂單的可預測性，才會投入加強生產。

另外，若中國決定對台實施海上封鎖，美國官員可能會研究，哪條補給台灣的海空路線能讓美中船舶、飛機、潛艦直接衝突的可能性最小。其中一項提議是派遣美國貨機從日本和關島基地前往台灣東岸，如此一來，中國戰機若嘗試擊落貨機，必須冒著被台灣軍機打下來的風險飛越台灣。

國防顧問沃海默（Eric Wertheim）則提到：「萬一發生戰爭，可能需要的物資總量很巨大，要搞定可能做得到，但會很困難。問題是：中國與白宮各自願意承擔多少風險來實施或突破封鎖，又是否能維持下去？」

他說，中國可能研究了俄羅斯侵略烏克蘭的戰略失敗，美國應繼續運送能增加共軍兩棲入侵和長程武器攻擊困難度的武器給台灣。

沃海默表示：「往年跟我談過的中國海軍官員說，他們害怕任何形式的失敗帶來恥辱，如果失敗風險增加，當然會讓他們比較不可能採取行動。實質上，烏克蘭人獲得的成功就是對中國人的一種訊息。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111005