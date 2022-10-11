美國前國安高層：習近平欲藉由統一台灣稱霸世界

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美國前白宮副國家安全顧問博明說，中共總書記習近平（圖）的長遠目標不僅是要移除美國在亞太地區的影響力，而是要讓中國掌管國際秩序，讓北京成為新的世界霸主。（中央社檔案照片）

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（中央社台北11日電）中共20大將於16日登場，預計三連任的中共總書記習近平如何推展對台政策備受關注，美國前國安高層說，北京爭奪世界霸權的第一步將是吞併台灣，國際社會應向台灣作出更清晰的安全承諾。

美國自由亞洲電台（RFA）10日報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）10日舉辦線上研討會，美國前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）會中作了上述表示。

他說，國際社會對習近平的世界野心認知不足，習近平的長遠目標不僅是要移除美國在亞太地區的影響力，而是要讓中國掌管國際秩序，讓北京成為新的世界霸主。因此，習近平謀求世界霸權的第一步，將必定是併吞台灣。

博明指出，國際社會若要避免台海熱戰，美國與日本等西方盟國應當削弱中國在戰爭中的自信，使中國體認對台戰爭極可能失敗而且曠日廢時。

他說，美日兩國應對台灣表達更明確的安全承諾，如此北京才不會誤判美國害怕或不敢承諾，任意對台灣訴諸武力。

博明還警告，有人建議兩岸可設熱線以避免意外導致戰爭，但這個前提並不成立，因意外事件只會是北京發動戰爭的藉口；台灣須展現保衛家園、自由與主權的意志，這是嚇阻中國不敢動武的決定性因素。

他說，戰爭爆發往往是因侵略者對自身實力過於樂觀，沒有戰爭是意外發生，意外只是戰爭的藉口，不會成為國家開戰的決定性因素，一國之所以發動戰爭，皆因戰爭帶來的利益可能高於藉由和平解決爭端。

博明呼籲台灣加強軍事訓練，以此警示中國，犯台得付出重大代價。

與會的美國蘭德公司國際與國防問題高級研究員庫珀（Cortez Cooper）則說，台灣對於國際戰略而言具3點重要性。

首先，台灣的地理位置在第一島鏈的中間點，這是國際航運的重要航線，對於日本及（美國的）區域盟友至關重要；其次，國際社會高度依賴台灣的半導體產業；第三，台灣是亞洲民主的燈塔。

他說，從中國針對香港政治滲透的種種行為可知，北京無意和平解決台海問題，因此美國不能放任台灣落入威權主義國家手中。

美國總統拜登近日明確表示若中國武力犯台，美軍將出兵防衛。外界擔憂，美日等盟國對台戰略過於清晰，可能導致兩岸關係惡化。

對此，庫珀答覆RFA記者提問表示，不該過度擔心中國如何看待美日同盟更加深化的事，讓北京知道美日關係正在深化並講明美日兩國對台承諾，才能有效嚇阻中國的擴張。

日本東京大學國際政治教授松田康博（Matsuda Yasuhiro）也在會中指出，美國有責任守護台灣，若台灣被中國武力吞併，日本也會對美國的安全承諾和防衛能力產生疑慮。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111011