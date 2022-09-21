拜登談保台美官員屢收回 戰略模糊還是破壞總統威信引討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國總統拜登日前第4度談保台，官員隨後重申「一中」政策未變，這麼做是否為「戰略模糊」的一環眾說紛紜。但美媒指出，官員屢次收回拜登說法，令人質疑會損及總統威信。

美國有線電視新聞網（CNN）今天刊登白宮記者柯林森（Stephen Collinson）分析專文，標題為「為什麼人們一直糾正總統？」（Why people keep correcting the President）

針對台灣議題，文中提問：拜登（Joe Biden）談台灣的說法引發「戰略混亂」（strategic confusion），抑或是一記高招？

柯林森指出，拜登在18日播出的訪問中，承諾中國如果犯台，美國將保衛台灣，而且他過去至少3度發表類似看法。拜登的說法無視「戰略模糊」（strategic ambiguity）原則，這種不明講美國將如何回應的政策，意在讓中國三思而後行，以及避免台灣因感到安全而宣布獨立。

然而每次拜登看似改變台灣議題立場，官員又會把它推回原位。

對於拜登會不會在台灣受侵犯時部署美國男女官兵來防衛台灣，他在回答哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）主持人佩利（Scott Pelley）明確提問時說：「是。」當下拜登無疑清楚知道自己在做什麼。

即使美國情報單位認為中國正在打造攻台武力，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日仍堅稱拜登未改變政策，並形容拜登是在回答一個「假設性」問題。

蘇利文告訴記者：「總統是個直接且坦率的人，他回答一個假設性問題，以前也有過類似的答覆。他也很清楚表示並未改變美國對台政策。」

柯林斯指出，拜登確實在CBS訪問時重申支持「一中」政策，以及其它美中基本外交文件，但蘇利文的評論暗示美國對台政策和拜登所言之間存在差距，這種差距恐引發可能很危險的誤解。

拜登在國會的盟友20日主張「戰略混亂」可以是一種優點，畢竟如果美國人想不出政策為何，中國就更沒機會。

民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）表示：「即使收回說法，仍構成戰略模糊，所以我認為這全是戰略模糊的一環。」

民主黨籍康乃狄克州聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）也主張，與其說白宮內部不一致，這更能被視為戰略精明的範例。墨菲表示：「不管是不是故意的，它的目的肯定是讓中國繼續猜測，那就是重點，目的是能夠保衛台灣，而不提前做出明確承諾。」

不過共和黨籍奧克拉荷馬州聯邦參議員、參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員殷荷菲（Jim Inhofe）說，這種不確定性會造成傷害。

他質疑：「如果他們（中國）聽到美國總統說我們會參戰，而這跟其他人所言都不一致，他們會對我們的政策怎麼想？」

美國前總統川普（Donald Trump）的國防部長艾斯培（Mark Esper）則試圖把拜登拉進對中鷹派陣營。艾斯培告訴CNN主播塔柏爾（Jake Tapper）：「現在他說了4次，我認為他很明確，他們說政策沒變不是在淡化，而是在試圖徹底削弱他。如果我們要嚇阻中國犯台，我們必須脫離戰略模糊。」

柯林森認為，拜登曾保證會坦率並直接地與選民對話，然而每次他發號施令時，一些白宮官員、民主黨籍議員或政治盟友總會跳出來解釋總統不是那個意思。這類收尾動作如今讓人質疑，收回總統的說法是否破壞他的威信，造成比他最初坦率表態更大的傷害。（譯者：楊昭彥/核稿：楊明暐）1110921