英前外相：有效嚇阻北京 美應捨棄對台戰略模糊

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（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國前外交大臣赫格（William Hague）指出，美國的「戰略模糊」在過去數十年間發揮作用，但如今已不足以嚇阻日益迫近的安全危機。美國總統拜登已認知到這一點。

赫格指出，考量台灣的地理形勢，一旦危機發生，除非美國採取軍事行動，否則沒有其他有效支援台灣的方法。整體而言，美國預先明確傳達承諾，會比危機已迫在眉睫時再表態要好；歷史上最重大的幾場戰爭，包括兩次世界大戰，皆部分源於侵略者低估較大國家支援較小國家的意願。

拜登（Joe Biden）近日表示，若中國武力犯台，美國將軍事介入，但他同時重申美國的對台政策不變。

拜登的發言引起各國熱議，美方官員則極力說明華府並未捨棄多年來的「戰略模糊」政策。

赫格指出，這樣的混亂狀況本身就具危險性，恐導致中方誤判，一如俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。台灣議題恐導致全球性的災難，只有「嚇阻」才能防止災難發生。

赫格強調，白宮官員該做的是重申、證實拜登的軍事護台發言，而不是讓情況更混亂。

如今衛星技術發達，大規模的軍事部署和整備通常難以掩藏。赫格表示，在這樣的情況下，華府的「戰略模糊」已缺乏實質效益，任何一位美國總統都將必須清楚表態是否會捍衛台灣。

赫格曾在2010至2014年首相卡麥隆（David Cameron）任內擔任外交大臣，提出「以價值觀為基礎的外交政策」。曾任保守黨黨魁的赫格雖然目前不在政府任職，但在黨內及外交圈仍十分有影響力。

他近日撰文闡述「美國必須清楚表明將為台灣而戰」（US must make clear it would fight for Taiwan），文章昨天在英國「泰晤士報」（The Times）刊出。

赫格指出，儘管以軍事手段奪取台灣對中國而言將十分冒險，但這已不是遠在天邊、不具迫切性的可能情況。中國企圖在2035年成為區域主導強權；若中國國家主席習近平繼續掌權10年以上，他將有機會透過鞏固中國的「核心利益」確立自己的不朽歷史地位。

俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭；作為俄羅斯的「戰略協作夥伴」，中國的動態持續引發關注。

赫格認為，共軍將研析俄軍在烏克蘭的失敗經驗並總結多項教訓，包括應確保敵方無法獲得必要補給、執行有效的資訊戰。

他指出，中方已在發展足以威脅美國海軍的飛彈，並持續壯大核武力量，以確保有效抵禦美方攻勢。此外，各國制裁俄羅斯也提高北京警覺，將試圖進一步與西方金融體系切割。

有鑑於中國的策略恐將較俄羅斯的更高明、講究避險，赫格指出，世界正邁向新一場危機，雖然這場危機可能10年後才發生。

他指出，台海危機恐導致美中戰爭，如何避免這樣的危機攸關人類社會未來。（編輯：馮昭）1110601