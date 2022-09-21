美前官員：拜登加強挺台 美國須更強硬應對中國

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）美國前國務院官員王曉岷表示，美國與中國「交往政策」的歷史經驗點出了美國必須以更強硬作為面對未來挑戰；拜登政府反對中共片面試圖改變台海現狀，因此加強挺台力道。

習近平領導下，北京政權繼續維持目前的政策，那麼美國可能會在廣泛的政治、經濟、安全和人權等議題與中國走向對抗的戰線。

前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）今天接受中央社記者書面訪問提到，蔡英文總統主政的台灣主張「維持現狀」，沒有推進「獨立」，反而是中共被視為企圖透過武力脅迫改變現狀的一方，「這就是為什麼拜登政府以加強挺台力道予以回應」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上個月訪台；美國總統拜登於近日的美媒訪談中4度打破「戰略模糊」政策的界限，表達若中國武力犯台，美國將協防台灣。

王曉岷說，台灣是「民主的燈塔」，這也讓美國對台灣展現強烈的承諾。

今年70歲的王曉岷在32年的外交生涯曾派駐過日本、香港、上海、新加坡、台灣及擔任美國駐華副大使等，2013年至2015年他是美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員。

他從歷史觀點回覆中央社記者的答問表示，50年前美國對中國採行「交往政策」（Engagement Policy）之初，確實「犧牲」了當時是威權政府統治的台灣，美國期望中國會因此走向開放、改革，最終對國際社會負責任。

他說，半個世紀來的美中經驗顯示兩大教訓，一是不能低估中國共產黨維持絕對權力、抵制政治變革的決心和能力；另外，中國的國際化、與世界日增的依存，也未能讓北京政權轉變為「國際舞台中負責任的利害關係人」。

王曉岷分析，目前美中關係仍比過去美蘇之間的聯繫多，美國的立場依舊希望北京政權最終會為了自身的利益而改變政策、維持中國的成長。

他也指出，如果在習近平領導下，北京政權繼續維持目前的政策，那麼美國可能會在廣泛的政治、經濟、安全和人權等議題與中國走向對抗的戰線。

王曉岷最新關於美中關係的文章「半世紀的經驗顯示（美國）需有強力作為，應對未來的挑戰」（A half-century of experience points to the need for stronger measures to address future challenges），發表在美國外交協會（American Foreign Service Association）。

專文指出，美國於1972年由時任總統的尼克森主導，與1949年共產黨接掌的中國開啟交往之路。

長時間曾在中國從事外交工作，王曉岷認為「交往政策」的體悟不在於「不能或不該改變中國」，而是當中國持續破壞國際貿易規則、法律和普世人權原則時，美國就必須「願意採取更強力的作為，接受必要的成本和風險」。

他強調，如果任由中國繼續在目前的全球秩序予取予求、追求其經濟成長，那麼美國只是在推遲「最終清算日」，像俄羅斯入侵烏克蘭就是非常明顯的例證。（編輯：周永捷）1110921