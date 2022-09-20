岸信夫：台灣若遭侵略 日本會被捲入還可能成踏板

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日本前防衛大臣岸信夫說，台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也可能變成侵略時的墊腳石或踏板。（共同社）

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本前防衛大臣岸信夫接受日媒專訪時說，台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也可能變成侵略時的墊腳石或踏板。

日本讀賣新聞9月19日報導，負責日本國家安全保障領域的首相輔佐官（首相顧問）岸信夫接受專訪談到台灣情勢時說，兩岸軍事平衡已變成對中國方面有利，共軍在台灣周邊活動也更加頻繁。

岸信夫說，日本跟台灣距離很近，沖繩縣的與那國島跟台灣更是近在咫尺，「考量到台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也有可能變成侵略時的墊腳石或踏板」。

他認為，日本要主動積極思考能做什麼，也有必要在日美間確實進行協商。

談到日本國家安保戰略修訂時應重視的地方，岸信夫說，日本必須同時與中國、俄羅斯及北韓進行三面對峙，「放諸全球，可能只有日本被如此強大的軍事力量所包圍」。

他說，必須要認知到日本防衛能力的脆弱，並進行國家安保戰略的修訂。

自衛的目的即是要對抗武力攻擊，岸信夫說，所以在保有反擊能力的同時，也必須發揮嚇阻力。日本的飛彈防衛非常耗成本，對於敵方可能對日本發射的廉價飛彈，日本必須用高價的彈道飛彈防禦系統來因應。

對於日本國防預算以國內生產毛額（GDP）2%為目標大幅增額，岸信夫表示，這是展示保衛國家決心的必要之舉，如果不能確保這種規模，將很難健全日本的防衛。

日本目標在5年內徹底加強國防能力，日本防衛省（國防部）2023年度預算概算要求額約5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元），創下新高。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110920