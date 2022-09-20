更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機
國際

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

岸信夫：台灣若遭侵略 日本會被捲入還可能成踏板

2022/9/20 16:28（9/20 16:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本前防衛大臣岸信夫說，台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也可能變成侵略時的墊腳石或踏板。（共同社）
日本前防衛大臣岸信夫說，台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也可能變成侵略時的墊腳石或踏板。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）日本前防衛大臣岸信夫接受日媒專訪時說，台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也可能變成侵略時的墊腳石或踏板。

日本讀賣新聞9月19日報導，負責日本國家安全保障領域的首相輔佐官（首相顧問）岸信夫接受專訪談到台灣情勢時說，兩岸軍事平衡已變成對中國方面有利，共軍在台灣周邊活動也更加頻繁。

岸信夫說，日本跟台灣距離很近，沖繩縣的與那國島跟台灣更是近在咫尺，「考量到台灣一旦遭受侵略，日本不光會被捲入，也有可能變成侵略時的墊腳石或踏板」。

他認為，日本要主動積極思考能做什麼，也有必要在日美間確實進行協商。

談到日本國家安保戰略修訂時應重視的地方，岸信夫說，日本必須同時與中國、俄羅斯及北韓進行三面對峙，「放諸全球，可能只有日本被如此強大的軍事力量所包圍」。

他說，必須要認知到日本防衛能力的脆弱，並進行國家安保戰略的修訂。

自衛的目的即是要對抗武力攻擊，岸信夫說，所以在保有反擊能力的同時，也必須發揮嚇阻力。日本的飛彈防衛非常耗成本，對於敵方可能對日本發射的廉價飛彈，日本必須用高價的彈道飛彈防禦系統來因應。

對於日本國防預算以國內生產毛額（GDP）2%為目標大幅增額，岸信夫表示，這是展示保衛國家決心的必要之舉，如果不能確保這種規模，將很難健全日本的防衛。

日本目標在5年內徹底加強國防能力，日本防衛省（國防部）2023年度預算概算要求額約5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元），創下新高。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110920

延伸閱讀
麻生太郎：台灣若有事 日本很可能發生戰爭演說全文／安倍晉三：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判日本將在琉球群島增設燃料彈藥庫 為台灣有事準備美國打擊中共進犯台灣野心 可能制裁內容一次看
岸信夫
岸信夫上傳家人與賴副總統合照 感謝台灣悼念安倍日本擬引進星鏈服務 減輕官兵長期航海壓力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族