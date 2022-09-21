華郵肯定拜登表態協防台灣 籲立法更新對台承諾
（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國總統拜登4度表態願出兵協防台灣，華郵發表社論指出，拜登道出華府許多人心聲，認為嚇阻獨裁有其必要性，但光靠總統宣示功效有限，美國應立法重申並更新美國對台承諾。
華盛頓郵報（The Washington Post）19日發表社論指出，相較先前3次協防台灣表態，拜登（Joe Biden）這次接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪的說法更加清楚，白宮事後雖再次重申美國政策未變，仍難以說服外界。
拜登在18日晚間播出的「60分鐘」訪問內容中說道，若台海發生前所未有的攻擊（unprecedented attack），將出兵協防台灣。主持人追問，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍將會保護台灣，拜登肯定地回答說：「對。」
儘管美國長年對台海採取所謂「戰略模糊」政策，不表明若台海發生戰爭，美方是否會出兵干預。但拜登自去年1月上任以來，已至少4度公開表態協防台灣的意願。
華郵社論表示，不論這是拜登不加思索的回答，還是刻意要讓中國國家主席習近平猜不透，這番宣示都有其價值，能加強美方對中國行徑的回應力道，包括北京多年來在台灣周邊海域擴大海軍行動、破壞香港民主等。
華郵指出，北京近年來行徑，再再顯示數十年前與美國就台灣議題刻意達成「相互含糊理解」的貧困且兵力衰弱的中國，包括北京否認意圖在西太平洋取得霸權，都已不復存在。
華郵認為，拜登道出許多人心聲，包括多位美國國會兩黨議員，亦即嚇阻獨裁者有其必要性，俄羅斯試圖侵占烏克蘭就是鮮明例證。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
台灣政策法案內容
- 軍備移轉上以「主要非北約盟友」同等方式對待台灣
- 駐美代表處更名列入「國會意見」建議性表達
- 可展現主權象徵，包括中華民國國旗
- 未來4年提供45億美金無償軍援，加碼第5年20億美元，提升台灣防衛能力
- 建立美台軍事合作訓練機制
- 對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議未處理台灣代表權問題
- 嚇阻中國侵略的制裁行動，點名制裁高階官員及軍事將領等
- 呼籲台美洽簽雙邊自由貿易協定，讓台灣參與「印太經濟架構」
*法案將送交參院全院審理，須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效
華郵指出，法案重點部分包括未來5年提供台灣65億美元軍援，並闡明美國政策應嚇阻中國使用武力。雖然法案部分細節有爭議性，未來通過前景也不明，「但能重申並把美國對台承諾現代化的法案應該獲得通過」。
華郵向國會喊話，應提供拜登和未來美國總統一套更強而有力的立法指示，如此一來不只能強化他們言論的清晰度，也能提升其背後權威性。
「台灣政策法案」是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月共同提出，被譽為是繼「台灣關係法」後，最全面重整美國對台政策的法案。
法案目前已送交參院全院審理，但須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。（編輯：陳政一）1110921
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