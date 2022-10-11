蓬佩奧：若中國併吞台灣供應斷鏈風險升高 應打造美國矽盾

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前美國國務卿蓬佩奧表示，美國應增加對半導體產業投資，打造自己的「矽盾」以因應未來需求上升。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）前美國國務卿蓬佩奧表示，美國應增加對半導體產業投資，打造自己的「矽盾」以因應未來需求上升，也能在一旦中國併吞台灣影響台積電晶片供應鏈時，抓住晶片價格上漲時機。

蓬佩奧（Mike Pompeo）和政治評論家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在「華爾街日報」（WSJ）發表評論指出，中國國家主席習近平的第3任期看來已成定局，象徵中國共產黨朝兼併台灣邁向重要里程碑。這對美國投資人帶來巨大風險，但許多風險卻被忽視。

文中指出，習近平曾明確表示，收復台灣是他實現中華民族復興的支柱，是重要國家目標，對習近平締造個人偉業更是至關重要。習近平的野心因為他必須確保第3任期而受到制約，可能擔心國際社會反彈，不利於他掌權。不過在這個月確定連任之後，他的盤算可能出現改變。

蓬佩奧和拉馬斯瓦米認為，併吞台灣能讓習近平維持主導地位，並把焦點從中國的國內問題轉移。習近平可能不想繼續等下去，因為2024年5月上任的台灣總統，或2025年1月上任的美國總統都有可能更加果決。而北京近來的論調也符合這種假設。

兩人認為，台灣的基本防禦力來自經濟影響力，而非軍事力量。台灣在半導體產業的主宰地位被認為可以有效保護台灣不受中國侵略，這也是總統蔡英文所稱台灣的「 矽盾 矽盾小百科 美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重的地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。 看更多 關閉 」。

台積電製造全球超過半數的先進半導體，以及90%最先進晶片，包括蘋果的iPhone，以及超微（AMD）高階CPU和高通（Qualcomm）手機晶片Snapdragon，都由台積電獨家製造。

如果中國侵犯台灣，台積電可能熄燈。台積電董事長劉德音7月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，若是以武力奪取台灣，台積電將會陷入停擺，影響全球供應鏈。

蓬佩奧和拉馬斯瓦米指出，儘管金融分析師和智庫專家認為，這可能嚇阻中國入侵台灣，但北京還有其他辦法，可以在不危害台積電產能下達成其目的。例如可以透過海上封鎖逼降台灣領導人，不費一兵一卒踏上台灣本土。

兩人指出，無論中共用什麼方式達成併吞台灣，都將重創美國利益。如果台積電不能繼續生產晶片，全球經濟將陷入困境；如果台積電能夠繼續生產，但中國把持取得晶片的條件，那麼仰賴台積電和其他台灣半導體公司的企業將任由北京予取予求。

美國過去經歷過這類供應鏈中斷，2021年的晶片短缺讓汽車業付出約2100億美元（約新台幣6.6兆元）代價。最近研究推估，台灣的半導體供應鏈若中斷1年，電子設備產業將損失高達4900億美元，這還不計入間接受到影響的產業。

兩人指出，美國企業現在應該開始投資半導體科技，以滿足到了2030年預料會成長80%的需求。如果中國併吞台灣，美國製造業可以提高國內生產量，趁著晶片價格上漲抓住市場機會。儘管美國的半導體產業現在不如台灣先進，但加強投資將能改變這一點。

兩人還指出，如果中國按兵不動，等待美國海軍未來幾年執行「撤資再投資」（divest-to-invest）戰略，讓更多軍艦退役，美國製造業就能有更多時間準備，加強半導體產能。如果美國企業不做投資，台灣又被中國併吞，美國半導體企業不僅在市場苦於晶片短缺，還可能因為沒有應對已知風險因子而面臨訴訟。

兩人表示，美國半導體公司準備越是充分，越能填補中國併吞台灣造成的供應鏈缺口，中國就越不可能執行統一台灣的計畫。雖然習近平的動機不純粹是經濟，但一個理智的領導人在行動之前會先權衡利弊。美國半導體產業及投資人現在就可以開始投資「自己的矽盾」，藉以防範與台灣相關的風險。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111011