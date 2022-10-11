蓬佩奧：若中國併吞台灣供應斷鏈風險升高 應打造美國矽盾
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）前美國國務卿蓬佩奧表示，美國應增加對半導體產業投資，打造自己的「矽盾」以因應未來需求上升，也能在一旦中國併吞台灣影響台積電晶片供應鏈時，抓住晶片價格上漲時機。
蓬佩奧（Mike Pompeo）和政治評論家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在「華爾街日報」（WSJ）發表評論指出，中國國家主席習近平的第3任期看來已成定局，象徵中國共產黨朝兼併台灣邁向重要里程碑。這對美國投資人帶來巨大風險，但許多風險卻被忽視。
文中指出，習近平曾明確表示，收復台灣是他實現中華民族復興的支柱，是重要國家目標，對習近平締造個人偉業更是至關重要。習近平的野心因為他必須確保第3任期而受到制約，可能擔心國際社會反彈，不利於他掌權。不過在這個月確定連任之後，他的盤算可能出現改變。
蓬佩奧和拉馬斯瓦米認為，併吞台灣能讓習近平維持主導地位，並把焦點從中國的國內問題轉移。習近平可能不想繼續等下去，因為2024年5月上任的台灣總統，或2025年1月上任的美國總統都有可能更加果決。而北京近來的論調也符合這種假設。
矽盾小百科
美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重的地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。
台積電製造全球超過半數的先進半導體，以及90%最先進晶片，包括蘋果的iPhone，以及超微（AMD）高階CPU和高通（Qualcomm）手機晶片Snapdragon，都由台積電獨家製造。
如果中國侵犯台灣，台積電可能熄燈。台積電董事長劉德音7月接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，若是以武力奪取台灣，台積電將會陷入停擺，影響全球供應鏈。
蓬佩奧和拉馬斯瓦米指出，儘管金融分析師和智庫專家認為，這可能嚇阻中國入侵台灣，但北京還有其他辦法，可以在不危害台積電產能下達成其目的。例如可以透過海上封鎖逼降台灣領導人，不費一兵一卒踏上台灣本土。
兩人指出，無論中共用什麼方式達成併吞台灣，都將重創美國利益。如果台積電不能繼續生產晶片，全球經濟將陷入困境；如果台積電能夠繼續生產，但中國把持取得晶片的條件，那麼仰賴台積電和其他台灣半導體公司的企業將任由北京予取予求。
美國過去經歷過這類供應鏈中斷，2021年的晶片短缺讓汽車業付出約2100億美元（約新台幣6.6兆元）代價。最近研究推估，台灣的半導體供應鏈若中斷1年，電子設備產業將損失高達4900億美元，這還不計入間接受到影響的產業。
兩人指出，美國企業現在應該開始投資半導體科技，以滿足到了2030年預料會成長80%的需求。如果中國併吞台灣，美國製造業可以提高國內生產量，趁著晶片價格上漲抓住市場機會。儘管美國的半導體產業現在不如台灣先進，但加強投資將能改變這一點。
兩人還指出，如果中國按兵不動，等待美國海軍未來幾年執行「撤資再投資」（divest-to-invest）戰略，讓更多軍艦退役，美國製造業就能有更多時間準備，加強半導體產能。如果美國企業不做投資，台灣又被中國併吞，美國半導體企業不僅在市場苦於晶片短缺，還可能因為沒有應對已知風險因子而面臨訴訟。
兩人表示，美國半導體公司準備越是充分，越能填補中國併吞台灣造成的供應鏈缺口，中國就越不可能執行統一台灣的計畫。雖然習近平的動機不純粹是經濟，但一個理智的領導人在行動之前會先權衡利弊。美國半導體產業及投資人現在就可以開始投資「自己的矽盾」，藉以防範與台灣相關的風險。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111011
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