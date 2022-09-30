經濟學人：挾邏輯晶片優勢 台積電料將超越三星

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國「經濟學人」報導，半導體製造兩大強國台灣和韓國因各自著重邏輯晶片和記憶體晶片，在兩項產品需求此長彼消下，雙方差距擴大，台積電可望擠下韓國三星登上全球半導體龍頭。

報導指出，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的居家工作與休閒需求，使得各式各樣電子產品銷售大增，半導體呈現供不應求。然而，今年所有種類半導體需求都降溫，其中記憶體晶片市場又比邏輯晶片冷清許多。

全球最大幾家記憶體晶片製造商所在地韓國，今年8月記憶體晶片出口額較去年同期萎縮23%，降至50億美元。反觀台灣的邏輯晶片製造廠則應接不暇，龍頭台積電8月銷售額年增率達59%，來到史上單月新高70億美元左右。

有鑑於此，研調機構IC Insights月初預期，因記憶體市況欠佳、處於「自由落體」狀態，三星（Samsung）第3季營收恐將滑落至182.9億美元，較第2季減少19%；反觀台積電第3季營收可望攀高至202億美元，將一舉超越三星，首度登上全球半導體龍頭寶座。

台積電表現優於同業，原因之一是過去兩年半導體短缺集中在邏輯處理器，而非記憶體晶片。佳富凱研究（Gavekal Research）分析師徐天佑（Vincent Tsui）指出，再加上台積電在尖端邏輯晶片市場占據優勢地位，因此能掌控自家產品的產能與價格。

反觀韓國半導體企業的產品太過大宗商品化，市場也過於破碎，因此無法複製台積電的成功。韓企雖也開始將大量資金投入擴大邏輯晶片業務，例如三星去年表示，2025年起將以2奈米製程量產最先進邏輯晶片；但隨著今年上半年產業循環改變，三星已縮減資本支出計畫。（譯者：張正芊/核稿：楊明暐）1110930