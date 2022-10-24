分析習近平任命新屆軍委 港媒：意在劍指台灣

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（中央社台北24日電）中共昨天公布新一屆中央軍委，香港「南華早報」（SCMP）今天報導，總書記習近平藉著改組軍方高層人士釋放明確訊息，那就是未來5年甚至此後，台灣將是解放軍的重點關注。

新一屆中共軍委共7人，包括軍委主席習近平，高齡72歲的張又俠連任副主席，苗華與張升民連任軍委，新任軍委副主席何衛東，李尚福和劉振立則是新任軍委。

何衛東今年65歲，軍旅生涯的近10餘年晉升可說是三級跳，2008年他還是福建31集團軍（現第73集團軍、號稱對台一線部隊）的少將副軍長，2013年調任江蘇省軍區司令。

2017年習近平連任總書記，當時何衛東還進不了總席次200餘的中央委員會，不過昨天中共召開的20屆一中全會，他已擠身中央政治局，在24席委員中占有一席之地。

報導說，針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月間訪台，北京對此發動圍台軍演，就是由何衛東策畫。

中國軍事專家宋忠平表示，具福建背景的何衛東獲拔擢，顯示解放軍「強化對台動武的戰備」。

新加坡國立大學東亞研究所資深訪問學者黎楠指出，何衛東晉升軍委主席的原因之一就是要解決台灣，「福建省向來是（中國）收復台灣的前線」。

現年66歲的海軍上將苗華，1999年是31集團軍的政治部主任，也是新屆中央軍委當中，具備深厚涉台背景的將領之一。

而張又俠晉升第一軍委副主席則是打破不成文「七上八下」的慣例。2015年習近平展開強軍改革，由張又俠主其事，而且張習兩家是世交，父執輩曾經是國共內戰期間並肩作戰的戰友。

黎楠表示，張又俠高升顯示習近平需要非常信得過的人選掌控解放軍，並培訓中壯年齡層的軍官，「所以說，除了年齡之外，張又俠是非常適合的人選」。

香港軍事評論員梁國良指出，張又俠將協助新一代的戰爭英雄劉振立將軍，成為新屆軍委的要角，並說張具備實戰經驗而劉曾建戰功，這就是交棒。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111024