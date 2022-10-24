學者：習近平似強實弱 內部鬥爭將增加

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（中央社記者王承中台北24日電）中共新一屆7名政治局常委完全屬於中共總書記習近平人馬。台大政治系名譽教授明居正今天表示，習近平一統江山，但似強實弱，派際間鬥爭消失，內部鬥爭將增加，且習近平用人圈子非常窄，將來執政恐出現問題。

中共第20次全國代表大會22日閉幕，而20屆一中全會昨天選出新一屆領導班子，破例三連任總書記的習近平取得空前勝利，7名政治局常委完全屬於習近平人馬。排名第1為習近平，其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

財團法人國策研究院文教基金會今天舉行「中共20大、國際與兩岸關係新常態」座談會，邀請多名學者專家就中共新一屆領導班子，以及未來中美關係、兩岸關係走向，提出各自的觀點並進一步分析。

針對中共新一屆領導班子，與會的明居正表示，中國大陸近年面對的內政、外交問題，不會因人事變動而改變，且這次人事公布後，有驚奇但無驚喜，習近平確實是一統江山，但似強實弱，因為按中共鬥爭規律，當派際間的鬥爭消失，派內鬥爭將會增加。

明居正指出，從常委人事來看，習近平可以用、願意用的人非常少，圈子非常窄，可以判斷將來執政恐會出現問題。習派大獲全勝的結果，隱藏一個反面的效果，就是中共權力結構的最高層中，沒有人敢真正說出習近平不喜歡聽的話。未來數年中共的政策一旦犯錯，後果恐怕十分嚴重。

明居正表示，習近平可能對於共產主義有強烈的信念，但他認為目前習近平的很多作為，恐怕不是單純的對共產主義的信念，很大的程度是，習近平看見歐美對中壓力增強，判斷戰爭恐來臨，所以做先行準備。

產經新聞台北支局長矢板明夫指出，新任的政治局常委缺乏政治明星，知名度低，都只是靠習近平的裙帶關係，其中部分常委的學歷很低，非名校畢業，只靠著對習近平的忠誠，或年輕時曾跟習近平有過瓜葛，才升上來。這是典型的任人唯親、雞犬升天的人事，讓中國菁英很失望。

不過，矢板明夫表示，他不認為習近平就此一統江湖，過去毛澤東派曾把劉少奇派一掃而空，但隨即發生毛派的林彪叛逃，毛澤東又與周恩來爆發矛盾，顯示當單一派系把持權力後，內部腥風血雨的權力鬥爭一定會發生。

至於未來兩岸關係，淡大陸研所副教授張五岳表示，他認為未來5年內兩岸和平統一或武統機率都微乎其微；矢板明夫則認為，中國打台灣的可能性提升，且變得更不透明，一定要做好防衛。（編輯：蘇志宗）1111024