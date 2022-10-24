港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

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（中央社記者張謙香港24日電）中共20大人事底定，香港明報今天形容新班子為「戰鬥內閣」，且體現了強烈的「習近平新時代」色彩；星島日報也出類似看法，並預期中國和西方的制度之爭將會加劇。

明報今天發表社評表示，對於中共新一屆政治局的人事結果，外界之前的各種預料幾乎全部落空，高層人事安排的諸多慣例也被打破，這反映出開始了第3個5年任期的中共總書記習近平，對組織人事路線已經有絕對的主導權和掌控權，高層的人員構成，體現了強烈的「習近平新時代」色彩。

社評指出，平心而論，新政治局在政治上雖然清一色是習近平屬意之人，但多人也是具高學歷、經驗豐富的官員，派系色彩不強。

社評表示，中共新一屆領導集體最大的破例就是習近平獲得他的第3個任期；雖然他的連任保證了中共既定路線政策的連續性，也成為中國政治最大的確定性，但由於未如前任般，提前確定接班人選，新一屆政治局成員的年齡結構，也未顯示出梯隊形態，對未來中共的權力平穩過渡，會產生什麼樣的影響，只能靠時間來回答。

此外，在中共新領導層中，除國防、外交兩大領域的高官外，新任政治局常委的蔡奇，曾是中央國安辦首任常務副主任，國安部長陳文清進入政治局，公安部長王小洪進入中央書記處，都令人看到「戰鬥內閣」的跡象，符合20大報告所提「敢於鬥爭」的精神。

對於新領導層今後面對的問題，社評分析，在西方世界脫鈎圍堵甚囂塵上的國際環境中，中國如何應對軟硬攻擊，保持改革開放，延續經濟發展的奇蹟，將是對中共新的「政治家集團」的真正考驗。

星島日報發表社論指出，從中共新一屆領導班子的人事布局看，習近平突破了一些常規，加強管治權力以便凝聚力量，以應對「中國式現代化」推進民族復興大業所面對的內外挑戰大變局，這標誌「習近平管治新時代」來臨，為實現第2個百年夢而奮鬥。

社論認為，20大後新人事布局有兩個特點，一是6名政治局常委都是習近平在地方執政時的舊部，大家知根知底；二是打破過往官員67歲仍可留任、68歲須退下來的「七上八下」常規。

社論強調，習近平作出如此人事布局，相信與他在20大工作報告中，表明要以中國式現代化全面推進民族復興大業有關。

但社論認為，中國正面對內外交困的嚴峻挑戰，要推進中國式現代化並非易事，首先是以美國為首的西方對中國遏制和圍堵不斷升級。

其次，中國疫下經濟放緩，全球停滯性通貨膨脹風險升溫，令下行壓力不斷增加。

社論表示，習近平在20大人事安排上突破規則，旨在貫徹其改革和發展的意志，走出一條與西方截然不同的發展道路，以應對當前百年未有之大變局，但美國為阻止中國崛起，相信會不斷出招，這意味著中西制度之爭將加劇。（編輯：曹宇帆）1111024