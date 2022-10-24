紐時：習家軍掌控全局 中共缺制衡力量風險升高

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中共新一屆領導班子清一色是總書記習近平（前）人馬。（共同社）

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）中共新一屆領導班子清一色是總書記習近平人馬。紐約時報分析，這有助貫徹領導人意志，但權力高度集中充滿風險；少了制衡力量，經濟等層面出問題無疑要由習近平扛責任。

中共第20次全國代表大會落幕後，習近平毫無意外取得第3個總書記5年任期，23日在北京人民大會堂和新一屆中共中央政治局常務委員會其他6名委員亮相，從李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥到李希，全是外界口中的「習家軍」成員。

報導寫道，習近平對中國未來的掌控更加牢固，但連經驗老道的觀察家也對習近平完全控制高層人事的程度吃驚。

鑽研中共政局多年的美國芝加哥大學（University of Chicago）政治學系教授楊大利說，習近平原本就主宰大局，如今更是如此，「現在全看他的」。

習近平讓中共中央政治局常委會充斥親信，並指派多名國安官員、軍方高層、理論家、工程師及技術官僚進入範圍更廣的領導層。紐時分析，這凸顯習近平欲加快中國邁向軍事與科技超級大國的速度，同時讓中共牢牢掌控全國上下。

報導寫道，對世界來說，這預示中國將更積極追求習近平的目標，北京面對國際社會批評其強勢作為將不為所動。

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委。左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（共同社）

中共遴選新一屆中央委員會成員要求「堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。但報導寫道，權力如此集中是一大賭注，歷史上有太多獨裁者身邊圍繞報喜不報憂的下屬、最終被自身傲慢與過度擴權蒙蔽的例子。

習近平掌權10年來，已有多次踰越界線或拖延以致釀禍的例子，最鮮明案例是2020年初地方機關試圖隱匿當時外界所知甚少的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）具傳染力。部分學者認為，習近平掃除中共中央政治局內潛在異議者後，這類風險將只增不減。

近期出書探討習近平過度擴權的加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan Shirk）警告，習近平身邊的人壓力沉重，將導致政策執行不力，幕僚也不敢告訴他政策實際缺點、代價和衍生的問題，每個人只會競相表忠而已。

中國言論審查機關也如此，社群媒體的官方帳號不是關閉評論功能，就是僅顯示對習近平破格連任的正面回應。

一些躲過言論審查的網路評論含蓄感嘆習近平無所不在，也有網民納悶為何曾被視為儲君人選的中國國務院副總理胡春華無法「入常」，認為胡春華憑資歷和表現夠格升任中共中央政治局常委。留言寫道：「如果能力不算數，我們要怎麼偉大復興？」

報導寫道，習近平除掉黨內高層潛在制衡力量後，可能發現自身權力將變成最大危害來源，因為日後一旦出問題，責任將更明顯要由他一肩扛起。

楊大利說：「習近平現在真正掌控全局，但任何錯誤無疑也將算在他頭上。在此之前，如果經濟出什麼問題，他還可以怪罪其他人。」

報導提到，習近平致力加強中共掌控國家各層面，問題已反映在經濟困境上。習近平打擊房地產炒作，造成房市一蹶不振；他堅持「動態清零」防疫政策，從小吃到精品等消費買氣受影響；企業家深恐監管打擊、習近平提倡「共同富裕」而可能加稅，紛紛出走。

習近平舊部屬、中共上海市委書記李強「入常」，可能接任中國國務院總理。他曾主政經濟大省浙江、江蘇，今年春季上海強力封控防疫時形象受損。

在楊大利眼中，李強為官以幹練著稱。但紐時示警，即便最夠格、自信的官員，經審慎思考可能也不敢挑戰習近平的政策。中共中央政治局常委會清一色是習近平人馬，展現的強烈訊號是「服從是邁向成功的道路」。

同樣「入常」的中共北京市委書記蔡奇以2017年強力拆屋、清除市內低端人口為人熟知。這麼做表面理由是違章建築不安全，實際上符合習近平控制北京人口的要求。但沒過多久，數以萬計的移工突然離開，為雇用他們快遞、清潔、營造的北京商界帶來嚴重問題。

報導形容，北京清除低端人口體現中國日益增加的風險：男性官員為迎合上意而犧牲底下的平民。

新一屆中共中央政治局24名委員清一色是男性，為25年來首見。香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說：「習近平身邊全是唯命是從的男人，連唯命是從的女人都沒有。」（編輯：韋樞）1111024

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名第1的習近平（中）如預期三連任總書記。其餘6人依序為李強（左上）、趙樂際（右上）、王滬寧（左中）、蔡奇（右中）、丁薛祥（左下）、李希（右下）。（路透社）