中共宣傳部談20大報告：共同富裕不是劫富濟貧

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（中央社記者李雅雯上海24日電）中共中央今天舉行記者會介紹20大報告。會上提到，「共同富裕」是中國式現代化特徵，這不是平均主義、劫富濟貧；「我們鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富」。

中共中央24日上午10時舉行記者會，介紹、解讀黨的20大報告，透過國務院新聞辦公室官網同步直播，會上提到中國式現代化、共同富裕等詞彙。

外媒提問，20大報告提出中國式現代化，被認為是中國未來方向關鍵詞，它的核心意義是什麼。報告指出，「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，這是否意味有意把中國發展模式出口到國外。

中央宣傳部副部長孫業禮回應，中國的現代化有各國現代化共同特徵，更有基於國情的中國特色，稱為中國式現代化。共同富裕是中國式現代化特徵之一，這是由中國特色社會主義制度本質決定的，要讓全體人民過上好日子；共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧。

他說，中國式現代化走和平發展道路，「我們不走一些國家透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路」。中國不輸入別國模式，反對其他國家將自己的模式強加給中國，「我們也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法」，每個國家自主探索符合自身國情的現代化道路，都應該受到尊重。

外媒提問，中國提倡共同富裕、反對資本無序擴張；不過經濟高速增長態勢似有停止跡象，哪方面將是中國首先需要解決的矛盾，更快地做大經濟蛋糕或是確保經濟蛋糕公平分配，哪一個更應該被優先考慮。

中央政策研究室主任江金權表示，資本主義制度追求資本利益最大化，不可能真正實現共同富裕；社會主義制度有條件、有可能解決這個問題。改革開放以來，鼓勵一部分地區、一部分人先富起來，鼓勵先富帶後富，目的就是要實現共同富裕。

江金權說，促進共同富裕，有蛋糕才能談得上分蛋糕。目前著力於穩住宏觀經濟大盤、保持經濟發展良好勢頭，做好六穩、六保工作。

他表示，中國經濟發展從COVID-19疫情發生以來，相較全球仍是亮眼，現有困難是大環境下疫情導致產業鏈、供應鏈受阻等問題，中國經濟成長速度雖較前幾年有所放緩，整體形勢仍是好的，未來預期是強的。（編輯：曹宇帆）1111024