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NHK報導習近平集權 在中國突遭斷訊

2022/10/23 23:57（10/24 09:59 更新）
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NHK海外播放新聞節目23日在報導習近平進入中國共產黨總書記第三任任期一事時，被斷訊將近4分鐘。（共同社）
NHK海外播放新聞節目23日在報導習近平進入中國共產黨總書記第三任任期一事時，被斷訊將近4分鐘。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本放送協會（NHK）海外播放新聞節目今天在報導習近平進入中國共產黨總書記第三任任期一事時，被斷訊將近4分鐘。

日本共同社報導，NHK報導提及習近平有集權的情況時，電視畫面呈現黑底白字寫著「電波異常」的字眼。

報導說，中國在習近平將確定三連任的中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）16日召開前，就有民眾掛出橫幅批評習近平獨裁，對於習近平集權的不滿聲浪漸漸出現。北京當局對於輿論動向繃緊神經，加強控制資訊。（編輯：林治平）1111023

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