中共20大後 中國民眾迎來五味雜陳的新時代

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中共20大專題（中央社記者邱國強北京23日電）在一片驚嘆中，中共20大及20屆一中全會今天終告落幕。在體制內的人們看來，接下來10年才是真正的「習近平新時代」；而普通中國民眾心中，迎來的可能是個五味雜陳的新時代。

特別是，前中共總書記胡錦濤疑似被強行帶離20大會場的畫面，除了為這場政治大戲帶來最後的高潮，也透露著一個訊息：舊時代過去了，新時代到來了。

從昨天揭曉的中共第20屆中央委員等名單，到今天公布的政治局常委、委員、中央書記處書記，以及中央軍委副主席、委員名單，都顯示了三連任總書記的習近平全面貫徹意志和理念，把整個中國朝他設定目標前進的決心。

在採訪中共20大的媒體記者們看來，不論新人事名單，還是胡錦濤被「請」出場，驚悚度都不低。其中，新人事透露著強勁的習近平意志，而且強得有點出乎預料。一位外媒駐北京記者直言，在未來這個「新時代」，真的要用「新方式」看待習近平的用人了。

但這位記者不忘意味深長地說了一句，如果習近平將來也能用「新方式」來治理國家，那他的「新時代」會好很多。

這位外媒記者的話，似乎也是中國民眾看待習近平三連任，心中五味雜陳的原因。過去5年，不少人因為習近平對外的強硬態度高聲歡呼，深感中國人在老外面前腰桿直了；但也有不少人因為他主導敲打資本及特定行業，以及這3年的「動態清零」，日子過得比較辛苦。

相較於外媒，中國體制內的人們，對習近平三連任及人事上的大勝，顯得平靜許多。當然，有較大的原因，是因為不敢說，更別談吐露心聲。

北京一位體制內人士，還是願意就此事和記者聊幾句。他說，看到這個結果，大致能作出個結論，那就是「方向不變，一切照舊」。

這位體制內人士指出，這些人（指新人事）都是習近平的「自己人」，用得越多，代表習近平要朝相同方向走下去的意念越強。再看看他用「自己人」的比例特別高，「大方向能轉彎嗎？不可能」。

至於一般中國民眾，不少人中午都看了一眼新出爐的政治局委員、常委名單，反應各有不同。似乎，多數人漠然以對；有些人想說卻說不上來；也有人覺得「求穩」總沒錯；另外有人搖頭嘆息。

這當中，思想傾向自由派的民眾反應最明顯。不少人翻牆到境外網路平台開罵，直指中共20大的人事新布局「太離譜」，對中國的未來感到悲觀，加上相同立場的海外華人加入討論，氣氛大有炸鍋之勢。

他們也有一些人，選擇在中國國內網路上，用諸如「那就這樣吧」的隱諱字句，吐露心中的無奈。抱怨時，大家用字遣詞十分小心，深怕一不小心，不是聊天群被封，就是自己的帳號被封。

但在中國，看熱鬧的人永遠居於大多數。與上述民眾不同的是，這些民眾總覺得「上面換誰都一樣」，或是「哪管得了他們要用誰」。除非切身相關，否則與政治有關的話題，這些愛看熱鬧的多數人碰到政治話題，多半都會躲開，甚至表示擁戴，包括剛落幕的20大。

然而，當記者聊到「動態清零何時能結束」時，這些居多數的中國民眾，總能吐槽許多自己被「時空交會」、被隔離、被黃碼紅碼、被彈窗的經驗，都希望「動態清零」能趕快結束，至少20大後能先鬆綁。

這幾天下來，即使對政治再冷漠，不少中國民眾還是慢慢意識到，中共20大過後，「動態清零」不會馬上鬆綁、想出國但護照還是辦不下來、孩子補習還是得偷偷摸摸、生意還是一樣不好做。

因為大家心裡知道，雖是「新時代」，但是「人沒換」。（編輯：張淑伶）1111023