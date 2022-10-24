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20大經濟人事布局實務經驗弱化 地方創新遭壓抑

2022/10/24 15:00
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（中央社記者呂佳蓉台北24日電）中共20大人事布局告一段落，掌管經濟的領導班子儼然已浮現。分析指出，新一屆的經濟人事布局顯示實務經驗的弱化，以往的地方創新將遭到壓抑。

從昨天公布的20大新一屆領導班子，國務院總理將由上海市委書記李強出任；發改委主任何立峰可能出任副總理，接替劉鶴分管金融、科技及對美貿易談判等工作。

政大國關中心研究員陳德昇今天在由政大國關中心舉行的「解讀中共『二十大』人事座談會」上說，這次20大人事部分，出現經濟技術與實務經驗的弱化，並對市場法則構成挑戰。

陳德昇指出，原本外界認為李克強與汪洋會續留常委，但現在看來中共高層在市場理念與封城做法上有不同意見，出現「路線之爭」。因此，在政治權力上做了排除動作。

對於李強將接任總理，掌握全國經濟大盤，陳德昇指出，李強曾在浙江、江蘇、上海當一方大員能力也許不錯，但還須觀察能否擔任總理角色。他的專業學識有限，也缺乏中央歷練。而何立峰也是從地方歷練出來，國際歷練顯然不足。

陳德昇指出，面對激烈的國際形勢變化與美中貿易科技戰，但習近平的人馬在專業與國際化程度不足，這是技術官僚要面對的現實。而這樣的人事安排也反映出政治忠誠大於市場法則，中共意識形態明顯左傾，社會主義公正與形式主義會壓抑市場法則的落實。

他強調，中國大陸經濟形勢沒有太多樂觀的理由。

政大國關中心主任寇健文指出，現在只有中共總書記習近平的人馬，又要貫徹其命令，經過10年的集權，以往1980年代的地方創新自主可能就會受到影響。好處是中央集中力量辦大事，但地方創新的誘因大概就沒了。（編輯：唐佩君）1111024

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