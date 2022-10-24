上海封城沒封到李強仕途 分析：精準防疫建功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海24日電）上海市委書記李強晉身中共政治局常委，預計將接任國務院總理。在滬人士說，上海此前精準防疫成功了一段時間，李強展現了政策包容性與開創性，後來的封城並未抹煞這個部分。

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，李強名列第2，依照慣例，他可望在2023年3月舉行的全國人大會議上被選為國務院總理。外界一度推測上海封城恐使李強出局，顯然不問手段的貫徹「清零」仍符合政策方向。

一名在滬多年的商業圈相關人士告訴中央社，李強過往經歷在浙江、江蘇，中共總書記習近平念茲在茲的「長三角一體化」，也有他的身影；因為過去成績不錯，後來到上海主掌這個金融重鎮。

他指出，上海大規模封城並未抹煞李強在政策處理上的一些包容性和開創性，原先因為評估上海是「世界的上海」，不適合大範圍封控，所以採取了具備實驗性質的精準防控；這個方式確實讓上海人還可以維持一定的生活，不同於其他城市。

這位資深商界人士說，在COVID-19疫情處理中，上海精準防疫盡量縮小疫情衝擊範圍擴大，精準到可以只抓一個小店面做封控，找到防疫和經濟間的平衡；後來由於病毒變種傳染力加大，原來的防疫方式未能應付，這才採取了「封城」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中共20大報告提到「共同富裕」是中國式現代化特徵，有評論戲稱高喊「台商還不趕快逃」。這位人士說，對於企業來說，這是個口號，實務上來看，這是要企業「善盡社會責任」；中國經商環境在進步，以前談情份的灰色地帶漸漸在消失，制度和規矩較以前更加明確，他不認為共同富裕會有什麼經商上的扣分或壓力。

一名在滬居住多年人士告訴中央社，領導其實跟一般人民距離很遠，對於他們的形象都感到「很模糊」，很難有所謂的「喜惡」」。對於誰接任總理不在意，只想知道清零政策什麼時候結束，工作、生活都綁在上海了，也只能繼續配合讓人疲憊的防疫生活。（編輯：楊昇儒）1111024