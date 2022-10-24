中共新任常委蔡奇曾訪台灣 見過這些人

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（中央社記者呂佳蓉24日電）中共新任政治局常委蔡奇被翻出曾在2012年7月訪台，事後在陸媒發布「台灣行日記」。根據日記，蔡奇見了他在高雄的二舅與多名政經界人士，也考察多地並讚揚台灣的便利商店。

蔡奇晉身新一屆常委，被視為「大爆冷門」。2012年，他在陸媒財新網發布的「台灣行日記」，今天被翻出後引發熱傳；到了傍晚，這篇文章已遭到刪除。

蔡奇是在2012年7月6日到12日到訪台灣，當時他是中共浙江省委常委、省委組織部長；從日記可看出他跑遍了台灣。

蔡奇的「台灣行日記」以他搭乘台灣華信航空的班機，從杭州抵達高雄做為開場。抵達高雄後，首先「拜會（國民黨）高雄市黨部，與中常委黃一成、黨部主委顏世一友好交談。」

隨後蔡奇一行前往中山大學考察，日記提到「中山大學居全台高校第六位。楊弘敦校長接待」。之後，蔡奇前往看望當時已14年未見的二舅，他形容，「是高雄此站的重要任務」。

蔡奇提到，他的二舅當時高齡近90歲，在台灣已生活60多年，「住在左營區眷村，很快要搬進高層公寓了」。日記形容，「舅甥相見格外親切」、「談到兩岸早日統一，心情顯得較激動。告別時，望著老人身影，眼前一片濕潤。」

訪台7天當中，蔡奇會見到諸多政治人物，包含時任的高雄市議長許崑源、新竹縣長邱鏡淳。國民黨榮譽主席連戰也會見了他們一行，時任副主席林豐正、蔣孝嚴、洪秀柱等人也在座。

值得注意的是，在會見許崑源時，日記提到「國民兩黨團總召陸淑美、洪平朗在座」，顯示蔡奇也見到了民進黨的政治人物。

蔡奇還見了時任宜蘭縣頭城鎮長陳秀暖，指她「民選支持率高達80%」。他並提到，「南投縣長李朝卿是多年老朋友，日月潭與西湖就是在我倆手上結為姐妹湖的」。

根據日記，除了會見政界人士，蔡奇還考察了多地，包括工研院、誠品書店信義旗艦店、台北故宮、基隆市中正區砂灣社區、台灣海洋大學、杏輝醫藥集團研發中心、台灣證券交易所、國泰金控、1111人力銀行、中台禪寺等，也會見了相關人士。

除此之外，蔡奇還表示，7-11便利店值得一學。日記寫道：「櫃子就是個電子伺服器，集合了各種服務專案，幾乎可提供所有服務，如交水電費、電話費、停車費，買飛機票、火車票、高鐵票，買電影票、劇院票，甚至可換駕照，收集垃圾，叫計程車，訂購年夜飯等。加上全家、OK，全台有9000多家。不知何時大陸有這樣的便利店？」

在接近離台時刻，蔡奇參加了「台北朋友歡送會」。

日記寫道：「國民黨中央黨校長高輝、台北市議長吳碧珠、新北市副市長許志堅致辭。立法委員羅淑蕾、張慶忠，國民黨中常委陳明義、台北黨部主委鍾則良，南投市長許淑華，名嘴江岷欽、虞美人，薇閣基金會長李傳洪出席。」

蔡奇在「台灣行日記」中有許多生動的形容，與他後來在北京清除「低端人口」給人的形象大為不同。

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像是，他到訪六龜山地育幼園，說育幼園沒有政府資助完全靠自己，「山地育幼園感動了全台灣」；參訪中台禪寺，說「中台禪寺，洗滌心靈，讓人心神寧靜，忘卻所有欲望的禪寺！有時間大家一定要去！」；參訪誠品書店除盛讚在某程度上是做慈善外，還要「大陸同行借鑒，學會堅守」；提到台北故宮，則指「故宮用展做文創對我們有啟發」。

日記最後是蔡奇的「感悟」，除了抒發兩岸同根的親情，稱「兩岸交往要著眼於下一代」，也提到國共兩黨的交流。最後他提到「責任」，強調「今後公務赴台，應明確走基層任務，回來為對台工作辦一件實事。」（編輯：楊昇儒）1111024