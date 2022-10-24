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李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

2022/10/24 22:22
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（中央社台北24日電）中國國務院總理李克強22日未當選中共20屆中央委員，確定明年3月卸任後退休。據央視新聞聯播，李克強今天主持召開國務院黨組會議，深入學習貫徹黨的20大精神；會議表態堅決維護習核心。

據報導，與李克強一樣未能連任中央政治局常委的全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋，今天也分別召開人大、政協黨組會議，學習貫徹黨的20大精神，表態擁護習近平。

報導稱，李克強24日主持召開國務院黨組會議。會議指出，黨的20屆一中全會選舉產生新一屆中央領導機構，習近平總書記作了重要講話。國務院黨組和國務院部門要深入學習會議精神，「認真貫徹落實」。

會議指出，要深刻認識10年來黨和國家事業取得舉世矚目成就，「是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。」

會議並指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，「堅決維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。」

會議最後稱，「堅持發展」是黨執政興國的第一要務，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，堅定不移推進改革開放，在發展中保障和改善民生。「要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，恪盡職守，推動經濟社會持續健康發展。」

中共20大22日閉幕，公布20屆中央委員會委員名單，李克強未在名單內，提前宣告他不能連任政治局常委。明年3月全國「兩會」召開，已任滿兩屆總理的李克強將卸任，退出中共權力核心。（編輯：楊昇儒）1111024

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