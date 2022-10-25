星島日報：外資與中國博弈 港股成提款機

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（中央社記者張謙香港25日電）香港星島日報今天指出，港股昨天出現股災，相信是外資基金藉口中共20大沒有利多經濟政策出爐，或明或暗與中國進行博弈，趁勢倒貨，使港股頓成提款機。

該報發表社論表示，港股昨天暴跌千點，主因是外資基金大手沽貨，即使北水繼續透過「南向通」淨買入港幣67億元股票，也難阻港股跌勢，箇中原因與20大有關。

首先，投資者原先預期20大即使不會就（COVID-19）防疫政策和刺激經濟釋出一些利好股市的訊息，至少會有多少穩定市場情緒的言論，結果未如所願，令人擔心動態清零政策至少會持續到明年兩會（人大、政協），不但妨礙與境外人員正常交往，也影響民眾投資消費意欲，不利大陸經濟復甦，外資寧願先套現觀望。

此外，中共新一屆領導班子都是總書記習近平的舊部，而被視為市場派的副總理胡春華未能「入常」，加上市場熟悉的財金官員，如人行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、財長劉昆，都不在中央委員名單之列，意味財金系統大換班，市場解讀為政治忠誠重於經濟，經濟政策恐怕會出現變化。

星島社論表示，外資最怕面對不明朗因素，先行沽貨離場，盡量將潛在損失減至最小。

再者，中共將共同富裕寫進黨章，也令投資者忐忑，擔心大陸對科網企的監管不會輕易鬆綁，繼續推動國進民退政策，民企投資意欲減弱，而為了縮小貧富差距，大陸可能要規範財富積累機制，涉及稅制改革，不利資本市場，衝擊投資者信心。

社論並表示，大陸堅持動態清零、樓市陷入債務危機、加強對科網股的監管並非新鮮事物，突然成為港股暴跌成因，難以令人信服，不排除是中美背後經濟發展理念不同，以美國為首的外資基金，借20大經濟和防疫沒政策為由進行博弈，利用其雄厚資本優勢在香港股票市場興風作浪，在金融市場上為香港製造麻煩，順道把港股變成提款機，賺取更大利益。

社論認為，大陸新舊領導層交替尚有4個多月時間，短期市場存在不明朗因素，最快要到12月中央經濟工作會議才有機會發出未來具體經濟政策訊號。

對港股來說，短期賣壓仍重，恆指恐怕會低處未見低，走避不及的散戶只能繼續「躺平」。（編輯：周慧盈）1111025