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李尚福將任防長 港媒：中國向美示威

2022/10/25 11:04（10/25 11:32 更新）
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中共20大後，新一屆中共中央軍事委員會產生，李尚福（前排左1）將任國防部部長。（圖取自央視 YouTube頻道網頁youtube.com）
中共20大後，新一屆中共中央軍事委員會產生，李尚福（前排左1）將任國防部部長。（圖取自央視 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者張謙香港25日電）據分析，中共20大公布的中央軍委4名委員中，李尚福排名第一，明年3月勢必接替魏鳳和擔任國務委員、國防部部長，中方此舉大有向美國「示威」之意。

星島日報今天刊登指出，李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，身兼中國載人航天工程總指揮，無論家庭背景、資歷，更上層樓都是應該的。

20大之前，李尚福是軍委裝備發展部部長。

文章表示，李尚福也是史上首位受美國制裁的解放軍上將。

2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對主管武器工作的李尚福實施制裁。但眾所周知，中國國防部長最重要職責是從事軍事交流，李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被「冒犯」。

文章認為，一旦李尚福出任國防部部長，中美軍事如何交流，怎麼交流，兩國防長要不要見面，都變得非常微妙。

文章並指出，從整個政治氣候觀察，李尚福能夠升任防長並不令人意外，因為過去幾年，中共領導人強調要敢於鬥爭、勇於向美示威亮劍，而這次20大報告更是處處「鬥爭」，並將「敢於鬥爭」寫入黨章。（編輯：吳柏緯）1111025

李尚福
共軍領導中樞 中央軍委將換血過半
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