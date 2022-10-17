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分析：習近平20大喊強軍改革面臨挑戰 因將領缺實戰經驗

2022/10/17 15:25（10/17 16:52 更新）
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中共20大16日揭幕，習近平在開幕報告提強軍改革，不過專家分析，20大後中共的軍事改革可能遭遇若干挑戰。（中央社檔案照片）
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（中央社台北17日電）中共20大16日揭幕，總書記習近平在開幕報告提強軍改革，不過專家分析，20大後中共的軍事改革可能遭遇若干挑戰，因可望晉升新任中央軍委的將領缺乏實際戰鬥經驗。

中央軍委的改組可說是20大的矚目焦點之一，因現任中央軍委成員中，除主席習近平之外，按年齡劃線，兩名副主席許其亮與張又俠、國防部長魏鳳和及聯合參謀部參謀長李作成都應退休，只有苗華和張升民可留任。

路透社報導，8名亞洲和西方的武官及7名安全分析人士表示，20大後，繼任的中央軍委必須整合編制日益複雜的軍隊，以達到習近平長期以來的要求，也就是軍隊能夠「打仗並打勝仗」，「這對於武力犯台至關重要」。

專家表示，但大多數可望晉升中央軍委的將領都缺少實戰經驗。

在新加坡經營戰略顧問公司的尼爾（Alexander Neill）說：「中國並不缺乏高級軍官，他們在內部對習近平的『打仗並贏得戰爭』理念深信不疑，但解放軍的難題是缺乏作戰經驗。」

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）安全學者夏爾（James Char）則說，武器整合和聯合作戰是解放軍的「弱點」，而且解放軍「持續投射能力也仍然有限」。

8名武官說，可能獲拔擢晉升中央軍委的將領，包括重整後的東部戰區和西部戰區的指揮官，這兩個戰區分別負責台灣和印度邊境，也可能來自南部戰區司令部，因南部戰區是中國重要的海軍基地。

至於誰出線也可藉此觀察習近平處理軍務的優先順序。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111017

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