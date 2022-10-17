中共20大登場 倒習謠言不敵現實終將止步

中共總書記習近平9月中前往烏茲別克參加上海合作組織峰會，9月17日返回北京，此後卻出現他一返國就被軟禁的謠言。17日凌晨，記者正解除隔離前往北京住處，在高速公路巧遇習近平車隊返國交管，嚴重堵塞。中央社記者邱國強北京攝 111年10月17日

（中央社記者邱國強北京17日電）歷屆中共黨代會前，很少像20大前般，接連出現「習下李上」、「習近平返國被軟禁」這種以扳倒最高層為目標、且信者不少的謠言。但這背後，卻某種程度地反映了中國民心的向背。

特別是流傳甚廣的「習下李上」。隨著昨天登場的中共20大，總書記習近平在報告裡展現的企圖心，這個謠言幾將化為烏有。然而，一些不滿現狀及習近平理念作風的中國內外民眾，直到此刻，都還抱著一絲可能「翻盤」的遐想。

中共總書記習近平執政10年，雖一度以「老虎蒼蠅一起打」鐵腕反腐擄獲民心。此後，在被全黨定於一尊下，眾人的專業逐漸不敵一人的專斷。今年來，對內堅持「動態清零」和對外一度「挺俄遠烏」，更讓中國內外交困。特別是「動態清零」防疫所引發的民怨，迅速累積。

在這一背景下，某名旅居加拿大的華裔自媒體人，5月初突然在自己的YouTube頻道聲稱，在中共高層取得共識下，中國國務院總理李克強將在中共20大後，取代習近平接任總書記，立刻在全球中文網路引發震撼。因為，此前根本沒人相信，習近平會把志在必得的第3個總書記任期，拱手讓給沒有太多實權的李克強。

但在繪聲繪影的描述，加上當時上海被封城超過1個月民怨沸騰，以及全國經濟囿於「動態清零」的困境下，這個「習下李上」的說法像野火般在網路上蔓延，且以多種方式傳入中國國內。由於影像傳播易被封殺，相關的節目還被轉為錄音檔流傳，躲過不少封鎖，引發不少被疫情及經濟所苦的中國民眾內心共鳴。

隨著習近平權力穩固態勢趨於明朗，進入8月，「習下李上」的傳言漸趨沉寂，且質疑越來越多。然而，習近平9月中出訪中亞，實現疫情近3年來首度出國後，卻出現了另一個比「習下李上」離譜得多的謠言。內容大致是，黨內退休大老及現任高層策動反習，習近平自中亞返國後即遭軟禁，家人則搭乘「泛美航空」出逃等。

中共黨內「習降李升」傳言近來在中國內外甚囂塵上。左為中國總書記習近平，右為中國國務院總理李克強。（左圖中央社檔案照片、右圖中新社）

隨著習近平在9月下旬率領黨內高層集體亮相，參觀頌揚自己的「奮進新時代」主題展，加上泛美航空早在1991年就倒閉的事實，讓這個傳言不但不攻自破，更被不少人引為笑柄。然而，相信這個離譜傳言的人，和相信「習下李上」傳言的中國民眾，有著高度的重疊性。

中共20大召開前，有論者認為，這些倒習謠言，代表傳播者對中南海的看法和思維模式「停留在以前」，過於從政治鬥爭的角度看待中共高層分歧。至於相信這種謠言的人，至少當下的想法是很不現實的。

「天下苦秦久矣啊」，北京一名曾篤信「習下李上」的自由派人士，無力又無奈地用這句話向記者反駁上述論點。他說，這幾年「中國變成這副光景，誰該負責大家都明白，只是沒人敢講而已」。在這種情況下，只要是明白人聽到「習下李上」，「誰不希望成真呢」？

從習近平帶領眾人看展覽，到日前中共19屆七中全會公報明白提出「兩個確立」反映了「全黨全軍全國各族人民共同心願」，再到中國國家副主席王岐山連出訪哈薩克都不忘強調「兩個確立」，中共20大可說是為他邁入第3個總書記任期所搭建的舞台。

一個謠言能迅速擄獲人心，除代表人們相信謠言為真，也象徵人們期待謠言成真，值得「喜迎二十大」的中共上下警惕。然而，「習不下，沒人敢上」，恐怕才是當今中共黨內的現實。（編輯：唐佩君）1111017