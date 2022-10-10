中國下任總理汪洋呼聲高 胡春華、韓正有機會

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中共20大專題（中央社記者邱國強北京10日電）透過中共20大，除了習近平可望繼續統掌黨政軍外，另一大看點就是國務院總理誰屬？從資歷、聲望及跡象來看，汪洋呼聲居首，胡春華居次，韓正也有機會。

與以往各任總理相較，下任總理的上述3名可能人選，都需要在不同程度上打破中共黨內慣例，才能坐上這個位置。然而，打破慣例用人，卻正是習近平用人最明顯的特徵。

這些慣例包括：一、國務院總理從現任副總理中拔擢。中共建政後除首任總理周恩來外，從無例外；二、要符合政治局成員「七上八下」的原則；三、原則上不跨越多名資歷在前者。

上述3名可能人選中，汪洋並非現任國務院副總理，卻當過上任副總理，隔了一屆，若接任仍屬破例；韓正因現年已68歲，一旦接任便打破了「七上八下」的慣例，但前有特例；胡春華若接任，則需跨過現任總理李克強以下的多名政治局常委，也可算是打破慣例。

3人中，現任中國全國政協主席汪洋可能接任國務院總理、政治局常委排名晉升為第3的消息，早在2021年就在北京政壇流傳，當時曾引起揣測。首要理由是，汪洋到今年已67歲，達到「七上八下」的留任天花板，即使接任總理也只能當1任，不符近20年來中共的慣例。

外界並認為，中共總書記習近平尋求長期執政下，應會挑選忠於自己、且較為年輕的「習家軍」人馬接任總理；相形之下，汪洋並非習近平人馬，又有外界貼上的「團派」陳舊標籤。因此，當時汪洋接掌下任總理的呼聲，並不如現在高。

然而，中共19大後5年過去，習近平似乎發現，自己的「習家軍」人馬在黨內並不孚眾望，驟然接任總理這個要職，可能引起質疑，讓習近平打破慣例的「三連任」橫生枝節。權衡過後，習近平可能回過頭來，選擇了相對穩妥且能力佳的汪洋擔任總理。同時利用未來5年，從「習家軍」中培植自己真正屬意的總理人選。

汪洋的一大優勢是外在形象佳，任職重慶、廣東書記期間治績不俗。但劣勢便是年齡，5年後就已72歲。除非習近平執意要為汪洋破例，否則汪洋便將比照前總理朱鎔基，只擔任1任5年的總理。而2003年3月朱鎔基卸任總理時，已經74歲。

與汪洋相較，現年僅59歲、「團派」色更明顯的胡春華，曾是前中共總書記胡錦濤指定的總書記接班人選。如果習近平不打破2任10年的掌權慣例，20大要接任總書記的應該是胡春華。

然而，在習近平推翻「隔代指定」後，胡春華至今低調地連任了2屆年紀最輕的政治局委員，也只擔任了1任國務院副總理。在低調養望取得習近平基本信任下，胡春華可望如外界預期，晉升政治局常委，且依然是最年輕的一員。

但正因為胡春華目前只是政治局委員，若要直升國務院總理，則要一舉跨過汪洋、王滬寧、趙樂際等外傳有機會留任的政治局常委，才能抵達政治局常委第3名，接任李克強交棒的總理職務，被認為是打破慣例的布局。

比之溫家寶，2002年11月中共16大升任政治局常委第3名的溫家寶，升任前也是政治局委員，且當時也兼任國務院副總理，與胡春華目前的地位相同。翌年3月，溫家寶便接替朱鎔基擔任總理。然而，中共15大產生的7名政治局常委中，除胡錦濤外全部退休，因此溫家寶「入常」並接任總理時，並沒有「跨越」多名政治局常委的情況。

胡春華曾任內蒙古、廣東書記，此前並長期在西藏任職，資歷亦稱豐富。與汪洋的外向相較，胡春華內斂許多，符合中共官場的文化。但有分析認為，胡春華接任總理的變數，反而是「年輕」及「非習家軍」的特徵。

由於59歲的「年輕」優勢，胡春華若在明年3月接任國務院總理，足可做滿2任10年。然而，習近平是否會讓非嫡系的胡春華擔任10年總理，同時逐漸藉由「二把手」職務形成「接班人」實力，被認為是他出任總理的潛在障礙。

與汪、胡相較，今年已68歲的韓正，是被大多數分析忽視的下任總理可能人選，理由就是政治局成員的「七上八下」潛規則。然而，1992年中共14大就升任政治局常委的朱鎔基，到1997年中共15大連任常委時，已經69歲，並在1998年3月接任總理，成為打破「七上八下」的特例。

長期以來，出身上海的韓正，一直被貼上「江派」的標籤。韓正5年前脫穎而「入常」，並當上國務院排名第一的副總理，就已出乎部分人意料。他與習近平也曾在上海短暫共事，且副總理任內主管港澳事務被視為「平亂有功」，也擁有現任政績優勢。

若再加上韓正已是第一副總理的優勢，除了年齡上會破例，其他方面都可符合黨內慣例。而以習近平用人經常打破慣例的作法，目前不能完全排除韓正異軍突起的可能性。

只不過，汪、胡、韓或其他人不論誰將接任國務院總理，只怕能發揮的空間都受限。畢竟，看看總理之上，還有位兼任多個領導小組以掌權的總書記，再看看李克強這10年的處境，即可預見。（編輯：朱建陵）1111010