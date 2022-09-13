學者：汪洋對習近平無太多威脅 接任總理機會大

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中國全國政協主席汪洋（圖）與國務院副總理胡春華被視為下屆總理的熱門人選。展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華認為，汪洋接任機率大。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）中國全國政協主席汪洋與國務院副總理胡春華被視為下屆總理的熱門人選。展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華認為，汪洋接任的機率大，因其只能擔任一屆，對習無太多威脅性。

李克強在今年人大會議閉幕記者會說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年，李克強接班人選問題隨即引起關切。

郭瑞華接受中央社專訪時指出，由於涉及業務經驗傳承，依照過去慣例，國務院總理都由曾擔任過副總理和政治局委員或常委者出任。在可留任的中央政治局委員中，只有汪洋與胡春華符合資格。

郭瑞華分析，汪洋較有主見，中共總書記習近平未必喜歡，但因其只能擔任一屆，對習無太多威脅；胡春華則較為年輕，可擔任兩屆總理，曾經也被視為接班人，且其團系色彩濃厚，不為習近平所喜。

他認為，汪洋出任總理的機率較大，胡春華則可能擔任第一副總理。

至於20大整體的接班機制會如何安排？郭瑞華指出，中共以不同年齡梯隊方式培養領導接班人，已成制度化，「10年一代」已是領導階層世代交替準則。習近平在19屆1中全會選出的政治局常委並未有「60後」來接班，但隨著習年歲的增長，早晚都會面對接班問題。

他指出，20大至少要安排「60後」梯隊進入常委促進新陳代謝。

按照「七上八下」的規定，這次的常委中年滿68歲必須離任者為全國人大常委會委員長栗戰書與國務院常務副總理韓正。因此，在政治局常委中，有2名空缺待補。

郭瑞華表示，只補2名相對年輕者，如外界看好的中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，以及國務院副總理胡春華，會給外界安排接班人的印象，認為這將勢必會影響習近平的權勢運作。

因此，他認為，有可能會有1到2位常委自動或被動離退，人選可能是王滬寧與趙樂際。王滬寧傳聞有退下之意。若成真，明年3月接任國家副主席的機率高；趙樂際則被認為與秦嶺大別墅案有牽連，但未到齡而退，去路較難安排。

郭瑞華指出，除了胡春華，目前最具競爭常委優勢者都是習系人馬，如丁薛祥、黃坤明、李強、陳敏爾等。他們都是1955年後出生。

不過這些人不一定會被視為接班人，因目前尚不知習近平會執政多久。

郭瑞華指出，接班梯隊還是適用，今年會增加更多「60後」進入政治局委員，而「65」後還不會有，要等到21大才會出現。（編輯：吳柏緯）1110913