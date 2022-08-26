中共20大前 老黨員發文反對黨領導一切

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今秋20大前夕，中共3名老黨員發文，反對中共領導人習近平力主的黨領導一切。圖為2017年中共19大在位於北京的人民大會堂舉行閉幕會。（中新社）

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（中央社台北26日電）中共雖三令五申元老不得妄議中央否則開除黨籍，不過就在今秋20大前夕，3名老黨員發文反對中共領導人習近平力主的黨領導一切，更呼籲務必明令禁止個人崇拜，以防文革浩劫死灰復燃。

據維權網25日報導，3名黨齡逾30年的共產黨員董洪義、馬貴會、田奇莊發表署名公開信，建議取消2017年黨章總綱最後一段「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切」的文字。

他們說，這句話出自已故領導人毛澤東，當時因文革鬧得天下大亂，為恢復社會秩序他下達這道指令，但「如今中國國家機構健全、政策法規配套…，照搬照抄當年語錄用於指導今天實踐，豈不是刻舟求劍」。

3位老黨員以當前疫情為例指出，黨領導一切，公務機關就悄然隱身，武漢疫情出了這麼大的亂子，司法機關沒有依據傳染病法規究責官員，反而說明真相的醫師李文亮被訓誡，若是再遇到重大疫情還是繼續維穩嗎？

他們說，黨章只提黨領導一切，卻沒有明確運用這巨大權力的相對應責任，一個負責任的執政黨怎會在如此重要文獻出現這麼嚴重的紕漏？擁有無限權力又不用擔責，豈不人人搶官當！這不是給賣官買官留地步嗎？

雖然中共黨章第2章第6款規定禁止任何形式的個人崇拜，但3人認為太空泛，尤其是「要保證黨的領導人的活動處於黨和人民的監督之下，同時維護一切代表黨和人民利益的領導人的威信」這段文字應該刪除。

他們主張禁止個人崇拜，說應記取往昔個人崇拜對黨和國家及人民造成的嚴重傷害，每個黨員和幹部都必須與個人崇拜劃清界線，一旦發現有人重蹈覆轍，紀委應展開調查並開除黨籍且剝奪公職。

這3人同時疾呼，必須保持令出法隨的強大壓力，否則個人崇拜極可能死灰復燃，文革悲劇完全可能重演。

另據自由亞洲電台25日報導，董洪義、馬貴全、田奇莊現居河北省邯鄲市，其中76歲的馬貴全原籍北京，大學畢業先後在鐵路部門、邯鄲鋼鐵公司工作，1984年入黨，曾是邯鋼運輸部部長兼黨委書記至2006年退休。

馬貴全說，他清楚發表這封署名公開信可能造成的風險，並說他們3人是老朋友，但並未公開發布這篇文章，也不清楚怎麼會在網路傳開。

至於若干人士質疑，他們建議黨中央應採取的調整可能會「顛覆中國特色社會主義制度」，馬貴全不以為然說，這些改動很正常，都是人之常情，沒有什麼特殊之處，也不是什麼很苛刻的要求。

報導指出，儘管公開信並沒有點任何人的名，但輿論普遍認為，習近平就任中共中央總書記近10年來，逐步削弱自毛澤東去世後中共數十年來的集體領導模式，試圖營造對他的個人崇拜。

像是在去年中共通過的第3份歷史決議中，習近平的名字在全文中出現了22次，高過了毛澤東的18次，而被視為中國改革開放總設計師的鄧小平，他的名字僅出現6次。

甚至香港明報曾報導，習近平雖已榮膺「黨的核心」、「軍隊統帥」頭銜還不夠，預料20大他將被尊奉「人民領袖」，如此習就算卸任，只要活著影響力無人出其右。

此外，中共在今年5月印發文件「關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見」，要求離退休幹部、特別是曾任領導者自覺與「習近平為核心的黨中央」保持高度一致，不得妄議黨中央大政方針。

旅居美國的自由派政治學者夏明曾接受自由亞洲電台訪問表示，習近平執政10年，各方面的工作現在都面臨著危機，為持續政權，當務之急就是管住這些中共黨員。

他說，但矛盾的是習掌權以來，借反腐之名大肆黨同伐異，也讓這些中共老幹部意識到，習近平已經打破黨內輪流坐莊的任期制，一家獨斷，引發了中共各個派系抱團抵抗。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110826