分析：胡春華汪洋是中國下任總理熱門人選

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中共20大人事安排的焦點之一是現任總理李克強的接班人，中國副總理胡春華（右）及全國政協主席汪洋（左）是下任總理熱門人選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港24日電）據分析，中國副總理胡春華及全國政協主席汪洋是下任總理熱門人選。此外，李克強是否留任中共政治局常委，將是影響中共20大整體人事布局的關鍵因素。

明報今天刊登文章指出，中共20大人事安排的焦點之一是現任總理李克強的接班人選；由於李克強已經連任兩屆總理，按照憲法規定不能連任。

據分析，雖然20大並不直接決定總理人選，但在以黨領政的中國政治體制下，黨代表大會的常委安排，將會直接顯示相關繼任人選。

文章表示，67歲的李克強在20大上是全退還是改任全國人大委員長，繼續做黨內第二號人物，將關乎中共20大的總體人事大盤。

在總理接班人選上，文章指出，目前的熱門人選是胡春華及汪洋。

59歲的胡春華，按年齡是現任4名副總理中唯一可以留任者，又是兩屆政治局委員，符合「入常」資格，也合乎國務院歷任總理均由副總理晉升的慣例。

但文章表示，問題是若按資歷，胡春華做總理即使排第三位，也要越過未到退休年齡的現任常委汪洋、王滬寧和趙樂際。

汪洋也曾做過副總理，由四晉三或二（政治局常委排名）亦符倫理，但政協主席接總理卻是史無前例。

文章表示，另有一種說法是，由於習近平將會在20大破例連任，所以李克強、汪洋等人可能都破例留任，但尚難定論。（編輯：呂佳蓉）1110824