李克強10年總理路 成維繫改革開放路線樞紐角色

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中國國務院總理李克強將結束10年的任期。圖為11日他在北京舉行任內最後一次的總理記者會。（中新社提供）中央社 111年3月12日

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（中央社記者沈朋達台北12日電）中國國務院總理李克強的10年任期將到尾聲。學者張弘遠說，李克強任內持續對外開放、重視民營經濟，是扮演維繫改革開放路線的樞紐角色；而經濟轉型的任務，則是未竟之業。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議11日閉幕後，李克強照例舉行總理記者會，並在會中表明，這是他擔任總理的最後一次記者會。一般預期，李克強將於中共20大後的明年「兩會」（全國人大、全國政協）會議後，正式卸下總理職務。

國立政治大學國際關係研究中心12日舉行「解析2022年中共全國兩會座談會」。淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳在會上回顧李克強10年總理任期時，直言李克強可能是近3任中國總理中，權力最受限的一位。

他指出，中共中央深化改革委員會、中央財經委員會等核心經濟部門都由中共總書記習近平擔任主任，業務工作也交由所屬的辦公廳主任負責（如：國務院副總理劉鶴擔任中央財經委員會辦公室主任），「說他（李克強）是最弱勢的總理也不為過」。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠則認為，李克強過去10年來，一直扮演維繫改革開放樞紐的角色。

他指出，過去3年中國經濟發展中經常出現「對撞」，如一方面做內需經濟保護，另一方面也參與區域經濟整合。張弘遠說，李克強是繼續維持中國對外開放路線的重要角色。

此外，李克強不斷強調市場經濟的重要性，張弘遠認為，這是對抗中國國營經濟為主的論述。

他說，中國目前的發展策略是1980年代時任領導人鄧小平、陳雲及李先念等人「共治」下博弈出的共識，但這樣的共識在習近平時代漸漸扭轉，「李克強是守住後鄧時期的發展策略」。

談到過去10年的中國經濟發展，張弘遠說，原先北京預想2022年中國應已完成經濟結構升級，並出現的新的發展策略。但2012年全球經濟環境變遷，和針對中國的競爭程度超乎預想，李克強對內要應付習近平「建黨百年」的施政目標，對外又要面對經貿秩序重組、中美競爭和東南亞追趕等挑戰，相當難平衡。

11日在總理記者會上，李克強形容2022年的國內生產毛額（GDP）目標5.5%是「高水準上的穩」，又勉勵中國經濟「爬坡過坎」。

張弘遠分析，這顯示李克強是「維持動態穩定，而沒有完成結構轉型的任務」。

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李克強明年卸任後，誰將接任總理職務，外界已多所揣測。依前總理朱鎔基以來的慣例，總理上任之前皆曾任副總理。中國目前的副總理有韓正、孫春蘭、胡春華和劉鶴4人。

不過，淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯指出，去年「兩會」修正「全國人民代表大會組織法」後，全國人大常委會的人事任免權擴張，可在非「兩會」期間任免副總理等高層領導人職務。由誰出任總理大任，或許還有變數。（編輯：周慧盈）1110312

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳（圖）12日在「解析2022年中共全國兩會座談會」中，指中國國務院總理李克強可能是近3任中國總理中，權力最受限的一位，「說他（李克強）是最弱勢的總理也不為過」。中央社記者沈朋達攝 111年3月12日