李克強「畢業」總理記者會 稱疫情是最大挑戰

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中國國務院總理李克強11日出席任內最後一次的年度總理記者會，他說本屆政府最大挑戰是COVID-19疫情衝擊。（中新社）

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（中央社記者張淑伶上海11日電）今天是李克強任內最後一次出席中國的年度總理記者會，他說本屆政府最大挑戰是疫情衝擊，並坦言當前消費疲弱、醫療保險水準還不高、實現5.5%左右的經濟成長並不容易。

據中國中央電視台直播，中國第13屆全國人民代表大會第5次會議11日舉行閉幕會，會後舉行總理記者會，由中國國務院總理李克強回答中外媒體提問。這些問題涵蓋內政外交，多數與中國自身的經濟與民生相關。

中國2022年的經濟成長目標是「5.5%左右」，李克強表示，且不說各種複雜環境在變化，就是中國本身要實現5.5%的目標，這個GDP增量「就相當於一個中等國家的經濟總量」；他並以登山比喻，「看似速度放緩了，實際上分量更重」。

中國今年降低赤字率為2.8%，赤字比去年少了人民幣2000多億元（逾新台幣9000億元），但同時也加大了財政支出的力度。李克強說，經費的來源從這兩年可用未用、結存的中央特定金融機構和專營機構的利潤，再加上財政預算穩定調節基金而來。

面對媒體關切，中國要如何在面對COVID-19疫情、俄烏戰事、碳排放目標、降低債務等多重因素下仍達成經濟成長率目標，李克強的回應是，這些都需要在中長期過程中去有力地應對。「中國現代化還是一個長期的過程，我們需要在這個過程當中用發展的辦法來解決發展中的問題。」

在扶持小微企業方面，李克強說，從這幾年的實踐看，減稅降費效果最直接。今年中國實施的大規模減稅降費是退稅和減費並舉，規模達2.5兆元，其中退稅規模1.5兆元以上，如果效果好，政府還會加大力度。

李克強說，中國依然是一個發展中國家，其城鄉差距是明顯的，公共服務要均等化是一個長期的過程。今年初，他收到反映民生問題的內容，多數都是來自農民。

李克強說，中國已連續10年盡力保證財政性教育經費不低於GDP的4%，主要是面向義務教育和農村，因為農村的戶籍人口現在還有7.6億，還要進一步加大向農村和邊遠地區義務教育的投入力度。

他表示，中國建立了面向14億人的基本醫保網，「但水平還不高」，所以今年還要增加人均30元財政補助的標準。總體上城鄉居民看病的報銷比例能夠達到70%。

李克強還不點名地提到引發海內外關注的徐州8孩案。他說，最近，有的地方發生了嚴重侵害婦女權益的事件，「我們不僅為受害者痛心，也對此事十分氣憤。」他強調，對漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。

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此外，李克強也針對就業、營商環境改善、疫情防控等回應，強調中國的對外開放政策沒有變也不會變，「無論國際風雲如何變幻，中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。」

今年是李克強擔任總理的最後一年，被問及回顧過去4年多的歷程，本屆政府所遇到的最大挑戰為何，李克強說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。最大的挑戰是COVID-19疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」（編輯：楊昇儒）1110311