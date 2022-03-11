任內最後總理記者會 李克強喊話美國不脫鉤

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（中央社台北11日電）中國國務院總理李克強今天說，中美兩國關係雖然時有「磕碰」，但一直向前發展；盼雙方以理性和建設性方式妥善管控分歧，多對話、多溝通，既然互相打開大門，就不應再關上，更不能脫鉤。

中國第13屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京閉幕，隨後以視訊連線方式舉行總理記者會。這是李克強最後一次以中國國務院總理身分舉行中外媒體記者會，媒體分別針對中國經濟、婦女拐賣、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰事、中美關係等焦點議題提問。

其中，美國彭博社（Bloomberg）記者提到，時任總統尼克森（Richard Nixon）50年前訪問中國，開啟了美國對華接觸的時代，但現任總統拜登（Joe Biden）去年宣布這一時代已經結束，美中兩國正進入激烈競爭時期，「您（李克強）是否同意這一評價？」

據官方中央電視台的直播，李克強回答說，中美兩國於50年前打破堅冰，開啟了關係正常化航程。半個世紀過去，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。

他表示，希望雙方按照兩國元首去年年底視訊會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。「還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤」。

他進一步指出，中美是聯合國安理會常任理事國，也是世界最大的開發中國家和最大的發達國家。處理好彼此關係，事關兩國人民福祉。當前不少全球性的挑戰都需要中美展開合作、共同應對。中美合作對兩國、對世界都有益。

不過，李克強也表示，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段都存在著很大差異，難免有分歧，但合作應是主流，因為世界和平與發展依賴於合作。即使中美在經貿領域有市場競爭，也應該是良性、公平的競爭。

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彭博社還詢及，「禁止在華銷售美國的半導體以及禁止中國企業在美上市，這樣的情形會不會變得越來越常見呢？」

李克強說，中美去年的貿易額超過7500億美元（約新台幣21兆），年增近3成。這說明中美合作領域是廣闊的、是有巨大潛力的。美國若放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。中國願同美國一道「擇寬處行，謀長久利」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110311